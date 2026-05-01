Nacif valoró el compromiso de un estado presente en el oeste formoseño

El intendente de Ingeniero Juárez, Rafael Nacif, valoró la gira que realizó el vicegobernador de la provincia, Eber Solís, por distintas comunidades del oeste formoseño, la que acompañó junto a sus pares intendentes; profundizando el contacto directo con familias tobas, wichí y criollas.

Nacif remarcó la importancia de un Estado presente que no solamente invierte tiempo en escuchar y acompañar permanentemente a la comunidad, sino que también sostiene políticas concretas para mejorar la calidad de vida de los formoseños, en cada rincón de la provincia.

En ese sentido, sostuvo que mientras a nivel nacional muchas veces no se respetan derechos ni se brinda la asistencia necesaria, en Formosa se continúa trabajando con una fuerte presencia del Estado gracias a la conducción, y determinacion del Gobernador de la Provincia, Dr Gildo Insfrán.

“El Modelo Formoseño sigue demostrando que cuando hay decisión política se puede avanzar con obras, acompañamiento social, producción, educación, economía y acciones concretas que benefician a nuestro pueblo”, expresó.

Además, señaló que en cada uno de los parajes recorridos como El Quebracho, Divisadero, La Brea, El Potrillo, Pocito, Pescado Negro, Lagunita, Quimil, Puerto Irigoyen, El Churcal, Laguna Martín y Cruce del Sur, “se sintió la calidez del recibimiento, se profundizó el contacto directo con la gente y también se abordaron los desafíos de esta etapa que se viene para nuestras comunidades”.

Finalmente, el jefe comunal reafirmó el compromiso de seguir trabajando de manera articulada con el Gobierno provincial para continuar llevando respuestas y oportunidades a cada comunidad del interior provincial, fortaleciendo un Estado presente al servicio de todos los formoseños.