Detuvieron a dos sujetos involucrados en distintos delitos

• Las intervenciones se concretaron en los barrios El Porvenir y Eva Perón

Integrantes de la Zona Cinco del Comando Radioeléctrico Policial detuvieron a dos hombres: uno de ellos por registrar una causa pendiente ante la justicia y el otro por molestar a vecinos.

El primer procedimiento se concretó cuando los uniformados realizaban tareas preventivas por las calles internas del barrio El Porvenir e identificaron a un sujeto.

Allí constataron que era buscado por estar involucrado en una causa judicial, por lo que se procedió a su demora y traslado hasta la dependencia policial.

Por otra parte, este viernes los policías verificaron un requerimiento en el barrio Eva Perón por las molestias y la alteración del orden público promovido por un inadaptado.

Los policías entrevistaron a los vecinos y dieron con el sujeto, que estaba bajo los efectos de bebidas alcohólicas, tendido sobre la vereda.

De inmediato lo demoraron y lo trasladaron hasta la dependencia policial, donde se realizaron las actuaciones.