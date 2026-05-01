La Municipalidad sostuvo trabajos de mantenimiento en barrios y desagües

La Municipalidad de la ciudad de Formosa, a través de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública, desarrolló durante la jornada del sábado un amplio operativo de intervención territorial en distintos barrios, con tareas orientadas a mejorar la circulación, optimizar el escurrimiento del agua y sostener el cuidado de los espacios de uso cotidiano de vecinos y vecinas.

Los trabajos forman parte de la planificación permanente que lleva adelante el Municipio en calles internas, cruces, cunetas, canales pluviales y sectores estratégicos de la ciudad, con equipos distribuidos en diferentes puntos para dar respuestas concretas a las necesidades de cada zona.

En el barrio La Floresta se realizaron tareas de cuneteo con carga directa, cuneteo manual y limpieza de cruces de calles, con el objetivo de favorecer el drenaje pluvial y mantener en mejores condiciones los sectores de circulación vecinal.

Asimismo, en el barrio San Juan I se avanzó con la limpieza de calles internas, además de trabajos de cuneteo manual y con carga directa, fortaleciendo las acciones preventivas que permiten mejorar el estado general de la trama barrial.

Por otra parte, en los barrios Salvador Gurrieri y 28 de Junio, las cuadrillas municipales realizaron tareas de desbarre y perfilado en calles utilizadas por el transporte público, una intervención especialmente importante para garantizar mejores condiciones de transitabilidad en sectores de circulación diaria.

En el barrio 12 de Octubre, el personal municipal ejecutó trabajos de saneamiento y perfilado sobre calle Segunda, entre Coronel Bogado y Pacífico Scozzina, dando continuidad a las acciones de mantenimiento que se vienen desarrollando en distintos puntos de la ciudad.

También se efectuaron tareas en la Planta Ambiental Formosa, donde se realizó el mantenimiento de caminos internos de descarga a fosas, una labor necesaria para sostener la operatividad del predio y acompañar el funcionamiento de los servicios vinculados a la gestión ambiental urbana.

En materia de desagües pluviales, los equipos municipales intervinieron en el barrio San Antonio, con la limpieza del canal principal ubicado sobre calle 16 de Julio, desde avenida Los Pioneros hacia Martín Fierro. Estos trabajos resultan fundamentales para favorecer el normal escurrimiento del agua, especialmente en períodos de lluvias intensas.

De manera simultánea, el equipo de la Dirección de Mantenimiento de la Vía Pública del Circuito Cinco desplegó tareas en los barrios El Porvenir, República Argentina y Eva Perón.

En El Porvenir se realizaron trabajos de cuneteo mecanizado, cuneteo manual y limpieza de préstamo, con la utilización de excavadora y el acompañamiento de cooperativas de trabajo. En República Argentina se avanzó con cuneteo mecanizado, mientras que en Eva Perón se concretaron tareas de cuneteo manual y mecanizado.

Desde el Municipio destacaron que estas intervenciones forman parte de una política sostenida de presencia territorial, que permite atender las demandas de los barrios, preservar la infraestructura urbana y mejorar las condiciones de vida de la comunidad.

En esa línea, remarcaron que el trabajo diario de las cuadrillas municipales expresa una decisión de gestión: estar cerca de los vecinos, sostener los servicios esenciales y actuar de manera preventiva para que la ciudad continúe funcionando con orden, limpieza y mejores condiciones de circulación.



