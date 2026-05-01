La Municipalidad sostuvo tareas preventivas ante las lluvias registradas en la ciudad

La Municipalidad de Formosa mantuvo activo durante la mañana de este viernes 29 de mayo el seguimiento preventivo en distintos sectores de la ciudad, ante las precipitaciones registradas desde las primeras horas de la jornada.

De acuerdo con el relevamiento realizado por las áreas operativas, la lluvia se presentó de manera intermitente, con momentos de mayor intensidad y pausas posteriores, lo que permitió acompañar el escurrimiento del agua en calles, cunetas, desagües y sectores habituales de circulación.

En ese marco, operó el Comando de Prevención y Emergencias, con recorridas y tareas puntuales destinadas a colaborar con el rápido escurrimiento del agua, especialmente en puntos donde suelen acumularse hojas, ramas o residuos que dificultan el normal drenaje pluvial.

Hasta media mañana no se habían registrado reclamos vecinales por inconvenientes mayores.

No obstante, los equipos municipales continuaban atentos a la evolución del tiempo y a cualquier requerimiento que pudiera surgir en los barrios.

Las tareas se concentraron en el control de desagües, la observación de calles y sectores sensibles, y el acompañamiento preventivo en zonas donde las precipitaciones intensas, aunque sean breves, pueden generar acumulación momentánea de agua.

Desde el municipio recordaron también la importancia de la colaboración vecinal, evitando sacar residuos fuera de los horarios establecidos, ya que en días de lluvia esos materiales pueden terminar obstruyendo cunetas, bocas de tormenta y canales de escurrimiento.

La Municipalidad continuará con el monitoreo durante el resto de la jornada, manteniendo activo el esquema de prevención y respuesta ante eventuales contingencias vinculadas con el clima.



