La Municipalidad de Formosa desarrolló este sábado una nueva jornada de trabajo territorial en distintos sectores de la ciudad, con tareas de limpieza integral, saneamiento ambiental y mantenimiento de espacios comunitarios.

En ese marco, equipos del área de Gestión Ambiental avanzaron en el barrio Mariano Moreno con el levantamiento de microbasurales, podas, desmalezado y cuneteo, en continuidad con el esquema de intervención planificada que sostiene la comuna para mejorar las condiciones urbanas y ambientales en los barrios.

Las tareas permitieron retirar residuos acumulados en sectores críticos, despejar espacios verdes, mejorar la circulación del agua en zonas de escurrimiento y ordenar distintos puntos del barrio, contribuyendo a una mejor calidad de vida para las familias del lugar.

Desde el municipio destacaron que estos operativos forman parte de una política pública permanente, orientada no solo a la limpieza de los espacios comunes, sino también a la prevención sanitaria, el cuidado ambiental y el fortalecimiento de la convivencia comunitaria.

Una vez concluidos los trabajos en Mariano Moreno, las cuadrillas tienen previsto continuar con una intervención similar en el barrio Villa del Rosario, dando continuidad al recorrido operativo organizado para la jornada.

De esta manera, la gestión del intendente Jorge Jofré mantiene activa la presencia municipal en los barrios, con equipos desplegados en territorio y acciones concretas que acompañan las demandas vecinales, fortalecen el cuidado de la ciudad y promueven espacios más limpios, seguros y saludables.



