La Municipalidad de Formosa concretó este sábado el taller teórico-práctico “Mi suelo pélvico”, una propuesta destinada al autoconocimiento del cuerpo, la prevención de alteraciones funcionales y la promoción de hábitos saludables.

La actividad, que tuvo una buena participación de vecinas interesadas en la temática, estuvo a cargo de la licenciada Bárbara Roth Corrales y se desarrolló desde las 9 horas en la intersección de Corrientes y Territorios Nacionales.

Durante la jornada, las participantes accedieron a un espacio de información, orientación y práctica sobre el cuidado del suelo pélvico, una dimensión fundamental de la salud corporal que muchas veces no recibe la atención necesaria, pese a su importancia para la calidad de vida.

El encuentro combinó contenidos teóricos con actividades prácticas, en un clima de cercanía y participación, permitiendo abordar la prevención desde una perspectiva clara, accesible y vinculada al bienestar cotidiano.

Desde la organización destacaron la respuesta positiva de la comunidad y valoraron el interés de las asistentes por incorporarse a una propuesta pensada para fortalecer el cuidado personal, la prevención y el conocimiento del propio cuerpo.

Con este tipo de iniciativas, la gestión municipal del intendente Jorge Jofré continúa impulsando espacios de formación, salud preventiva y acompañamiento comunitario, acercando herramientas concretas para mejorar la calidad de vida de las vecinas y vecinos de la ciudad.



