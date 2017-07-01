La Escuela Municipal de Turismo fortalece la formación de emprendedores locales

Con más de 236 inscriptos, la Municipalidad de Formosa, a través de la Dirección de Turismo, avanza con una nueva edición de la Escuela Municipal de Capacitación y Formación en Turismo, una propuesta que se consolida como herramienta de formación para fortalecer el perfil turístico, cultural y emprendedor de la ciudad.

Las clases se dictan en el Salón Cultural Municipal, en diferentes días y horarios, con turnos matutinos, vespertinos y modalidad virtual. Esta organización permite ampliar la participación de vecinos y vecinas de distintos puntos de la provincia, interesados en vincular sus proyectos personales con el desarrollo turístico local.

En esta oportunidad, la capacitación está orientada a la formación de emprendedores turísticos, con el objetivo de brindar herramientas concretas para transformar ideas iniciales en proyectos viables.

La iniciativa surge, además, como continuidad de la importante demanda registrada el año pasado durante el curso de informantes turísticos, experiencia que despertó el interés de numerosos participantes por generar emprendimientos relacionados con el turismo.

El licenciado Claudio Chávez, profesor y coordinador de esta edición y de la anterior, explicó que esta nueva etapa apunta a que cada alumno pueda avanzar hacia la construcción de una propuesta propia.

“La idea de esta segunda edición de la Escuela Municipal de Turismo es darle al alumno las herramientas suficientes para que pueda armar su emprendimiento y terminar con un plan de negocios bajo el brazo, ya elaborado, para presentarlo ante cualquier organización, empresa pública o privada, y llevarlo adelante”, señaló.

Asimismo, indicó que el primer módulo del curso está orientado al desarrollo de capacidades personales necesarias para sostener un proyecto emprendedor.

“El módulo que tengo a mi cargo tiene que ver con las herramientas y habilidades emocionales que necesitamos para llevar adelante un emprendimiento, pero también para lograr que la experiencia del turista sea una experiencia maravillosa”, explicó.

En esa línea, Chávez marcó una diferencia entre la primera edición, centrada en la formación de informantes turísticos, y la propuesta actual, que profundiza en el desarrollo de emprendimientos.

“En esta segunda edición estamos trabajando sobre lo que implica un emprendimiento y el desarrollo de mayores capacidades. Muchas veces no se tiene en cuenta aquello que se denomina habilidades blandas, pero son fundamentales para sostener un proyecto. No basta simplemente con estar bien organizado; también importa cómo reaccionamos frente a la frustración, al error, al fracaso, a los imprevistos o cuando las cosas no salen como esperábamos”, remarcó.

Desde la Dirección de Turismo destacaron que la propuesta forma parte de una decisión sostenida de seguir posicionando a Formosa como destino turístico, en un contexto en el que el turismo moderno se construye, cada vez más, alrededor de las experiencias que cada ciudad puede ofrecer.

En ese sentido, subrayaron que Formosa cuenta con una importante riqueza cultural, histórica y natural, y que la formación de nuevos emprendedores resulta clave para potenciar la actividad, generar propuestas innovadoras y ofrecer a visitantes y turistas experiencias memorables vinculadas con la identidad local.



