“La intervención federal es un proyecto delirante que desconoce la voluntad popular”

El intendente de Laguna Blanca, Ricardo Lemos, calificó de “delirante” la propuesta de intervención federal a la provincia de Formosa y aseguró que se trata de un claro desconocimiento de la voluntad popular expresada en las urnas.

“Cada dos años, el pueblo renueva su apoyo incondicional al Modelo Formoseño y, especialmente, a la conducción política del doctor Gildo Insfrán”, afirmó Lemos.

El jefe comunal consideró que pretender intervenir la provincia con fines políticos y sin fundamentos técnicos ni jurídicos “es tapar el sol con las manos, algo totalmente descabellado”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando con firmeza, a pesar de los embates de ciertos medios nacionales, por este modelo que ha transformado definitivamente la vida de todos los formoseños”, enfatizó.

Lemos señaló además que quienes impulsan la intervención “son los mismos que impidieron la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca”.

A su juicio, estas posiciones “no reconocen el federalismo, las autonomías provinciales ni el voto popular expresado en las urnas”.

Finalmente, el intendente renovó su respaldo al gobernador Gildo Insfrán: “Agradecemos su conducción política. Los pueblos del interior somos el claro ejemplo de lo que significa transformar verdaderamente la vida de los formoseños y las formoseñas”.







