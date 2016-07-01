La ciudad celebró el 25 de Mayo con el Baile Colectivo “Gato Patriótico”

La Municipalidad de Formosa realizó este lunes 25 de mayo el Baile Colectivo “Gato Patriótico”, en el Playón Municipal del Paseo Ferroviario, con una importante concurrencia de familias, academias, agrupaciones folclóricas y vecinos que se acercaron para compartir una tarde de música, danza y tradición.

La actividad formó parte de las celebraciones por la Revolución de Mayo y coincidió, además, con un nuevo aniversario de la Municipalidad de la Ciudad de Formosa. Esa doble evocación le dio a la jornada un sentido especial: por un lado, la memoria nacional; por otro, la historia institucional de la ciudad y su vínculo cotidiano con la comunidad.

Desde temprano, el Paseo Ferroviario fue recibiendo a niños, jóvenes, adultos mayores, bailarines y familias que se sumaron a la propuesta.

El encuentro tuvo un clima sencillo y festivo, con la participación de agrupaciones folclóricas y el acompañamiento de la Banda Municipal de la Ciudad de Formosa.

Uno de los aspectos destacados fue la recuperación del gato como baile tradicional argentino.

Esta danza criolla, de ritmo ágil y raíz popular, ocupa un lugar importante dentro del folclore nacional y sigue presente en peñas, actos escolares, celebraciones familiares y encuentros comunitarios.

Por eso, el “Gato Patriótico” no fue solo una presentación artística.

También permitió volver a poner en valor una expresión cultural transmitida de generación en generación, ligada a la memoria de los pueblos y a una manera colectiva de celebrar lo propio.

Durante la tarde, muchos vecinos se sumaron espontáneamente al baile, mientras otros acompañaron con aplausos, fotografías y pañuelos.

El playón se convirtió así en un espacio abierto de participación, donde la fecha patria se vivió desde la cultura popular y no únicamente desde el protocolo.

Desde la organización remarcaron que este tipo de actividades permite fortalecer el sentido de pertenencia, recuperar tradiciones y generar espacios de encuentro en lugares públicos de la ciudad.

La celebración del 25 de Mayo, en ese marco, volvió a ser una oportunidad para compartir en comunidad y mantener viva una parte importante de la identidad argentina.

La jornada dejó una postal cálida y profundamente formoseña: familias reunidas, música popular, bailarines de distintas edades y vecinos disfrutando de una propuesta que unió historia, cultura y participación ciudadana.

De esta manera, la Municipalidad de Formosa celebró el aniversario patrio y su propio aniversario institucional con una actividad abierta a la comunidad, reafirmando el valor de las tradiciones populares como parte de la vida cultural de la ciudad.



