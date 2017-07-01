Inauguran área de Hemoterapia en Hospital de Villa Escolar

Este martes en horas de la mañana quedó inaugurado un espacio fundamental para fortalecer la atención sanitaria y garantizar un acceso más rápido y seguro a tratamientos y prácticas vinculadas a la Medicina transfusional: donación y transfusión de sangre.

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La ceremonia contó con la presencia de la intendente de Villa Escolar, Celia Robles; el subsecretario de Gestión Local del Ministerio de la Comunidad; Miguel Insfrán, el director del Centro Provincial de Hemoterapia, Víctor Cambra; autoridades sanitarias, trabajadores de la salud y vecinos de la comunidad.

Durante el acto, las autoridades destacaron la importancia de seguir ampliando y fortaleciendo el sistema público de salud en todo el territorio provincial, acercando servicios esenciales a cada localidad y mejorando la calidad de atención para los pacientes.

La intendente Celia Robles expresó su satisfacción por la concreción de esta nueva área, subrayando que se trata de “un avance muy importante para Villa Escolar y para toda la zona”, ya que permitirá brindar respuestas más rápidas y eficientes ante distintas emergencias y necesidades médicas.

Por su parte, el director del Centro Provincial de Hemoterapia, Víctor Cambra, resaltó el trabajo articulado entre el Gobierno provincial, el hospital local y las distintas áreas involucradas para hacer posible esta inauguración.

En tanto, la titular del hospital, Dayana Chacón destacó que la puesta en funcionamiento del área de Hemoterapia representa un crecimiento significativo para el sistema sanitario de la comunidad, permitiendo optimizar recursos, ampliar prestaciones y brindar mayor contención a los pacientes.

A su vez, Miguel Insfrán remarcó el compromiso permanente del Gobierno provincial con el fortalecimiento de la salud pública y el acompañamiento constante a las instituciones del interior.

Además, valoró la decisión política de seguir invirtiendo en infraestructura y equipamiento sanitario para el interior provincial, destacando que “cada nueva obra y cada servicio que se incorpora representan más igualdad de oportunidades y una mejor calidad de vida para los formoseños”.

Para cerrar coincidieron en que, “la inauguración del área de Hemoterapia marca un nuevo paso en el fortalecimiento del Hospital de Villa Escolar y reafirma el compromiso de continuar ampliando servicios esenciales para beneficio de toda la población”.



