La Dirección de Policía Científica celebró 55 años al servicio de la investigación criminal

También participaron retirados que pertenecieron al organismo policial

El ministro de Gobierno, Justicia, Seguridad y Trabajo de la provincia, Dr. Jorge Abel González, presidió el acto por el “55° Aniversario de la creación de la División Criminalística”, actualmente Dirección General de Policía Científica, acompañado por el jefe y subjefe de Policía, Comisario General licenciado Juan Moisés Villagra y el Comisario General Dr. Norberto Rubén Mauri, respectivamente.

La ceremonia se realizó este lunes, a las 9:00 horas, en el salón multiusos del Instituto Superior de Formación Policial (ex Escuela de Cadetes) y asistieron también subsecretarios del Ministerio de Gobierno, los integrantes de la Plana Mayor Policial, Oficiales Superiores, jefes, Personal Subalterno de la Institución con prestación de servicios en esta ciudad capital, el diacono permanente de la Pastoral Policial Roberto González y retirados que prestaron servicio en el organismo.

Por su parte, el diacono González realizó una invocación religiosa y la bendición de testimonios de reconocimientos que fueron entregados por el jefe de la Dirección General de Policía Científica, Comisario Mayor Jorge Alejandro David, a ex jefes de Criminalística y al personal subalterno retirado de la especialidad.

Además, recibieron reconocimiento el personal superior y subalterno en actividad por el esclarecimiento de distintos ilícitos; mientras que se hizo lo propio con el ministro González, el jefe y Subjefe de Policía por el acompañamiento y apoyo permanente.

Durante su discurso, el jefe de la Dirección General de Policía Científica, Comisario Mayor Jorge David, destacó la vocación de servicio, el esfuerzo, la dedicación y el profesionalismo del personal a su cargo en cada intervención policial a lo largo y lo ancho de la geografía provincial.







