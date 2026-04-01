Detuvieron a tres hombres por distintas causas y recuperaron una motocicleta

Los sujetos fueron puestos a disposición de la Justicia provincial

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta aprehendieron a tres hombres involucrados en diferentes causas judiciales y recuperaron una motocicleta sustraída, en el marco de operativos realizados durante el fin de semana en distintos sectores de la ciudad.

El primer procedimiento tuvo lugar el sábado último, alrededor de las 18:00 horas, en la intersección de calles Trinidad González y Parkinson del barrio San Pedro, donde los integrantes de la brigada de investigaciones y la guardia de prevención detuvieron a un individuo imputado en una causa de “Amenazas en contexto de violencia de género”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

El otro caso también ocurrió el sábado por la tarde, pero en el barrio San Miguel, sobre la calle Brizuela y Arenales, donde capturaron al segundo sujeto por registrar una causa de similares características, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 2.

Luego, en las últimas horas de ese mismo día, los policías acudieron a un requerimiento que ingresó a través de la línea de emergencias 911, donde una mujer manifestó inconvenientes con su expareja.

Al llegar al lugar, los uniformados constataron que el individuo estaba en estado de ebriedad y que además pesaban sobre él medidas cautelares de prohibición de acercamiento y contacto, por lo que fue detenido por “Desobediencia judicial”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 3.

Los tres aprehendidos fueron notificados de las causas en su contra y puestos a disposición de la Justicia provincial.

Por otra parte, durante la madrugada del domingo último, un hombre denunció la sustracción de su moto Honda Wave que fue sustraída por una mujer, mientras intentaba ingresar a un motel ubicado sobre avenida Gendarmería Nacional, en inmediaciones del barrio Itatí II.

Tras las tareas investigativas, personal de la Comisaría Cuarta localizó y secuestró el rodado en la manzana “L” del barrio Lisbel Rivira, con la colaboración de Policía Científica. Posteriormente, el vehículo fue reconocido y restituido a su propietario; mientras que la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Uno detuvo a la presunta autora del ilícito, quien quedó a disposición de la Justicia provincial



