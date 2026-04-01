Que 20 años no es nada...Massacre vuelve a Formosa

En el marco de una gira nacional, “Massacre” desembarcará en la región para presentarse el domingo 14 de junio a las 21 en JBC Club (Av. 25 de mayo 1131) de la ciudad de Formosa. En la previa actuará la banda local Luc A' Laiv, cerrando una noche soñada Dj. Flor Vainilla. Las entradas on line se pueden adquirir en el portal AlPogo.com.

Después de veinte años, “Massacre” visita por quinta vez la provincia de Formosa para compartir las grandes canciones que marcaron la historia de la banda liderada por el vocalista Walas, integrada además por Pablo “El Tordo” Mondello (guitarra y efectos), Luciano “Bochi” Facio (Bajo y coros), Federico “Fico” Piskorz (Guitarra acústica y sintetizador) y Carlos “Charly” Carnota (batería y percusión)

Cabe destacar que el 2025 fue un año histórico para la banda: recibió el reconocimiento de la industria musical con dos Premios “Gardel”: “Mejor Álbum de Rock” y “Productor del Año” para Gustavo Santaolalla por su trabajo en “Nueve” y consolidó una mayor exposición mediática de Walas, impulsada por su participación en Master Chef Celebrity Argentina, que dejó momentos memorables para la audiencia. En este 2026, MASSACRE arranca el año a puro shows, con presencia en grandes festivales como Lollapalooza y Noches del Lunario en Rosario, y se prepara para brindar un recital único el viernes 8 de mayo en el C Art Media, en Buenos Aires.

Acerca de “Nueve”

El noveno disco de estudio de “Massacre”, muestra a la banda reinventándose después de nueve años de espera desde “Biblia Ovni” (2015), combinando la energía de sus clásicos con nuevas sonoridades. Compuesto por nueve canciones y producido por Gustavo Santaolalla, Héctor Castillo y Federico Piskorz, el álbum incluye colaboraciones con artistas consagrados como Vicentico, Santiago Motorizado y Goyo Degano (Bándalos Chinos), y fue grabado en estudios de Argentina, Brooklyn y Los Ángeles. Posicionado por la crítica entre los mejores discos del año, Nueve refleja un momento de cierre de ciclo y renovación para la banda, llevando a los oyentes al “Universo Massacre” con creatividad, potencia y experimentación.

Banda pionera

Massacre es una banda de rock argentina, pionera en el género denominado skate punk en Hispanoamérica. Originalmente llamados Massacre Palestina, se formaron en Buenos Aires en el año 1986. Se conformó por estudiantes secundarios influidos por bandas de la costa oeste estadounidense, que fusionaban hardcore y punk de fines de los setenta y comienzos de los ochenta. La consagración definitiva se concretó a comienzos de los 2000 cuando se convierte en la primera banda de su género en dar el salto al mainstream, abriendo camino a artistas como Babasónicos y convirtiéndose en referentes indiscutidos para nuevas generaciones del rock alternativo como “El Mató a un Policía Motorizado”, entre otros. “Massacre” ha sido la banda elegida por artistas internacionales para abrir sus shows en Argentina, entre ellos, Foo Fighters, Iggy Pop, Pearl Jam, Ramones, Kiss, Green Day, Guns N’ Roses, Red Hot Chili Peppers y Chris Cornell. También, formó parte de la gira mundial “Gracias Totales – Soda Stereo”, interpretando “Juegos de Seducción” en una de las performances más aclamadas del tour.