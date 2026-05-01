La comuna capitalina profundiza el mantenimiento de los desagües pluviales en la ciudad

Debido a la inestabilidad climática, la Municipalidad capitalina está poniendo énfasis en el mantenimiento y puesta a punto del drenaje urbano en toda la ciudad, tanto en el casco céntrico como en barrios con desagües a cielo abierto.

Norberto Jofré, Secretario de Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad, indicó al respecto: “siempre es bueno recomendar al vecino no arrojar residuos en la vía pública para no obstruir los desagües pluviales, ya que son arrastrados hasta las bocas de tormenta ocasionando su anegamiento”.

“Del mismo modo – agregó –, recordamos que no está permitido depositar basura en lugares públicos para evitar una potencial formación de microbasurales. El municipio está trabajando de mantera intensa en esto, tal como lo hemos hecho recientemente en el B° 8 de Marzo, siempre apuntando en una tarea mancomunada junto al vecino”, aseguró el funcionario.

“Por otro lado, estamos interviniendo de manera permanente en los desagües principales de determinados sectores en la ciudad, como así también en el radio céntrico con la limpieza de sumideros, con la intención de ir preparando la infraestructura que tiene la ciudad para soportar las inclemencias del tiempo”, precisó Jofré.

Con respecto a otros trabajos, comentó que continúa el mantenimiento de espacios públicos, como en las plazas de los barrios Antenor Gauna, El Porvenir, 1° de Mayo, Virgen del Pilar e Itatí II, aquí con una intervención importante con fondos municipales, como así también la construcción de senderos sobre la Av. Juan D. Perón y la repavimentación de la Av. Los Constituyentes que se encuentra en un buen grado de avance.



