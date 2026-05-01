El intendente Jofré recibió a pareja que recorren el país en una travesía aérea

Laura Lazzeretti y Marcelo Varela llegaron esta semana a la ciudad en el marco del "Proyecto Defiant", una travesía aérea que los viene llevando por todo el país desde hace meses. La pareja viaja en un avión anfibio experimental que ellos mismos reconstruyeron desde cero, con el objetivo de aterrizar en al menos una localidad de cada provincia argentina.

Durante la mañana del sábado, realizaron un recorrido guiado por distintos puntos de la capital provincial. Al mediodía, el intendente Jorge Jofré los recibió en la Intendencia, oportunidad en que tuvieron una amena charla sobre la travesía que vienen realizando y les sugirió lugares que no deben dejar de visitar en su estadía en Formosa.

El nombre del avión lo dice todo: Defiant, que en inglés significa desafiante. Y la historia detrás justifica el nombre. Varela y Lazzeretti desarmaron una aeronave anfibio vieja, rehicieron las alas, los tanques de combustible, el tablero y los asientos, cambiaron el motor y finalmente la equiparon para travesía.

La visita a Formosa se encuadra en la segunda etapa del recorrido, que parte desde Villa Rumipal hacia el noroeste y vuelve por el este hasta Córdoba, con escala en varias provincias del NEA y el NOA.

Lazzeretti y Varela se proponen también difundir la aviación deportiva y mostrar los aeródromos locales a quienes comparten su amor por los vuelos y los paisajes del país. Las redes sociales y los aeroclubes que los van recibiendo a lo largo de la ruta se han convertido en los principales amplificadores de una historia que, tramo a tramo, suma capítulos.



