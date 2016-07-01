Clorinda: Investigan un incendio intencional en una iglesia evangélica del barrio 1° de Mayo

• El fuego destruyó instrumentos musicales y no se registraron personas lesionadas

Integrantes del Destacamento Bomberos de Clorinda extinguieron el incendio en la “Iglesia Redil de Cristo Pentecostal”, ubicada en la manzana 112 del barrio 1° de Mayo de la segunda ciudad.

El hecho ocurrió durante la madrugada del domingo último y tras un requerimiento ingresado a la línea de emergencias 911, los bomberos constataron que las llamas se propagaban dentro del templo, construido de mampostería y con cieloraso de machimbre.

De inmediato se iniciaron las tareas para evitar el avance del fuego hasta extinguirlo de manera completa, sin que se registren heridos.

Como consecuencia del siniestro, se produjo la destrucción de distintos instrumentos y equipos musicales: una batería, guitarras eléctricas, consola de sonido, amplificador y otros elementos utilizados en los cultos religiosos.

Durante la inspección, los especialistas observaron que la puerta de acceso estaba abierta y estaban dos candados tirados en el suelo.

Tras las pericias realizadas por el personal especializado, se determinó que el incendio fue provocado de manera intencional mediante la utilización de una fuente externa de calor, presumiblemente un fósforo o encendedor.

Luego se iniciaron las actuaciones con intervención de la Justicia provincial.