Frente al desfinanciamiento nacional, “Formosa protege la salud de la comunidad”

En un contexto nacional de recortes de los presupuestos nacionales destinados a la salud de la población argentina, la provincia de Formosa se erige como bastión de defensa y protección de la salud comunitaria, aseguraron.

En ese sentido, la directora del Hospital Distrital de Ibarreta, localidad del Departamento Patiño, la doctora Vivian González, detalló el impacto de las medidas nacionales en la cotidianidad médica y en sus declaraciones, resaltó la importancia del esfuerzo provincial frente a los ajustes que afectan directamente la atención sanitaria.

Con respecto a las últimas atenciones y servicios, González destacó la confección de las Libretas de Salud Escolar, una iniciativa fundamental para el control y seguimiento de la salud infantil. “La importancia del control y calidad del control infantil es innegable”, afirmó la doctora.

También la profesional explicó que “estos controles se realizan en etapas clave como: jardines de infantes, tercer y sexto grado, con un enfoque que no solo permite una atención integral, sino también facilita la prevención a través de la vacunación y la pesquisa de enfermedades que podrían surgir”.

Un retrato de la comunidad

Además, la directora enfatizó la ventaja de conocer a la población a la que se presta servicio, lo que permite elaborar un perfil de salud más preciso. “Los recortes significativos en medicamentos, consecuencia de políticas nacionales, repercuten en el cuidado de nuestra población”, subrayó, evidenciando cómo las decisiones a nivel nacional impactan negativamente en la salud de los formoseños.

En cuanto a la telemedicina, González señaló su importancia como soporte informático en un contexto donde la presencia de especialistas en enfermedades crónicas se ha visto comprometida. “Los recortes en materia sanitaria han complicado la presencialidad de los profesionales”, explicó, añadiendo que “esta modalidad ha sido bien recibida en un contexto crítico y apremiante”.

Cirugías que marcan la diferencia

La atención en traumatología también fue un punto destacado por la directora, donde se refirió a las cirugías de caderas y rodillas como “exitosas gracias al apoyo del ministerio de Desarrollo Humano”. Asimismo, subrayó el aporte de las prótesis, al indicar que “son costosas, y a menudo inaccesibles para los sectores más vulnerables”.

Recientemente, informó que “se llevaron a cabo cirugías correctivas de rodillas, hombros y juanetes, brindando soluciones a personas que, debido al contexto económico, no podrían acceder a estos procedimientos vitales para mejorar la calidad de vida de muchas personas”.

Para finalizar, remarcó que en este momento en el país “la salud es un tema crítico” a raíz del desfinanciamiento nacional, ante lo cual “es esencial que se reconozca y valore el esfuerzo provincial, que se erige como un modelo a seguir por otras provincias en la defensa de los derechos de toda la población”, concluyó.











