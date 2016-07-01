Jara condenó el intento de intervención federal y expuso las causas judiciales de su promotor

En un extenso comunicado el dirigente justicialista, titular de la Agrupación 19 de Enero, sentó posición en torno a esta iniciativa que representa “un ataque directo a la voluntad popular” del pueblo formoseño.

La Agrupación 19 de Enero, liderada por Hugo Jara, rechazó la intervención federal de la provincia de Formosa, “una alocada idea” del senador nacional Francisco Paoltroni, promotor del proyecto de ley que se presentara en el Senado de la Nación, pese a que “carece de una fundamentación jurídica sólida”, a la que se la calificó de ser “un ataque directo a la voluntad popular expresada en las urnas” por el pueblo formoseño.

Ante este atropello institucional, desde esa agrupación política consideraron necesario “exponer la realidad de quien pretende erigirse en juez de la provincia”, siendo que la gestión y propuestas de Paoltroni “han sido cuestionadas por el impacto negativo en el sector productivo y forestal, priorizando intereses ajenos al bienestar del pequeño productor formoseño”.

Además, pesan sobre “su figura denuncias, donde de incluyen situaciones que han derivado en la pena de embargo de su sueldo de senador, deslegitimando cualquier intento de lección moral o política hacia la gestión del gobernador Gildo Insfrán”.

En ese contexto, el dirigente justicialista condenó que “solicitar la intervención de una provincia que goza de paz social y legitimidad democrática es, lisa y llanamente, un acto de traición al federalismo”, por parte de un senador que “enfrenta actualmente diversos frentes judiciales en jurisdicciones provinciales y federales”.

Las causas abiertas en la justicia están relacionadas con su actividad privada como también su rol público, entre ellas, por delitos por presunto fraude y embargos comerciales. En el caso del fraude al Banco Nación, que se tramita en el Juzgado Federal N 2.

Ese tribunal ordenó un embargo por $134 millones en una causa por presunto fraude contra la sucursal del Banco Nación de Quitilipi. Esa investigación involucra cheques librados y posteriormente desconocidos por parte de las firmas Ganaderos de Formosa S.R.L. y Agroindustria de Formosa S.R.L.

Del mismo modo, pesan un embargo sobre su sueldo de senador, cuya medida está vinculada a una causa por impacto ambiental en una planta de Ibarreta. También está demandado en cuestiones ambientales, en donde enfrenta múltiples expedientes por desmontes ilegales de aproximadamente 2.239 hectáreas en zonas cercanas a Ibarreta, Estanislao del Campo y Subteniente Perín.

Las firmas involucradas en estos procesos administrativos y judiciales son CSI S.R.L., El Divisadero S.R.L., CONAGRI S.A. y Agroindustria S.R.L.. Se menciona una multa millonaria que alcanzaría los $3.900 millones.

Asimismo, el 20 de marzo de 2026, la Justicia de Formosa resolvió suspender una ejecución fiscal en su contra, devolviendo el proceso a una instancia previa para revisar posibles irregularidades en el fallo original. Esta medida detuvo, por el momento, el avance sobre sus bienes en ese expediente específico.

En otro orden, se refirió la Agrupación 19 de Enero al Modelo Formoseño, el cual “no es una simple enumeración de construcciones; es un programa filosófico y político, tanto teórico como práctico, que busca el desarrollo integral del hombre formoseño”, subrayó.

Y agregó: “Como bien se señala en sus fundamentos, las obras están al servicio del pueblo conducido exitosamente por el compañero, gobernador Gildo Insfrán”, destacando a continuación “los pilares estratégicos que han modificado nuestra geografía social y económica”.

La soberanía digital a través de la cual se consolidó la Autopista Digital mediante más de 2.500 kilómetros de fibra óptica, “garantizando el derecho a la conectividad en parajes rurales y centros urbanos por igual”.

La seguridad energética con la ejecución del Anillo Energético Provincial y la interconexión en 500 kV, brindando la potencia necesaria para el desarrollo industrial y la estabilidad del consumo doméstico.

También la Red de Salud de Complejidad Creciente, un sistema descentralizado que culmina en el Hospital de Alta Complejidad "Juan Domingo Perón" y centros especializados en medicina nuclear y biotecnología.

Asimismo, se resaltó a la “educación como el rostro de la justicia social”, con “más de 1.500 unidades educativas inauguradas (los icónicos “techos azules”), junto con la creación del Instituto Politécnico Formosa para formar profesionales en áreas estratégicas”.

Después también en la gestión hídrica y adaptación climática, se mencionó las obras de manejo de cuencas y el proyecto del Acueducto para el Desarrollo Formoseño, transformando el territorio mediante el acceso seguro al agua para consumo y riego.

Mientras que en el especto de la integración Territorial y Productiva, se encuentra la pavimentación de rutas troncales que rompen el aislamiento histórico, facilitando la salida de la producción local y el acceso a servicios básicos en todo el territorio.

Y en otro de los ejes destacados, está el de innovación y desarrollo sostenible, a partir del impulso de la planta de Biosiderurgia, energías renovables y la creación del Laboratorio de Huella de Carbono (LC3).

De esa manera, Formosa se posiciona a la vanguardia de la nueva economía verde y el conocimiento. “Este desarrollo –se afirmó contundente- se sustenta en la comunidad organizada, donde el individuo se realiza en una comunidad que también se realiza. No es un crecimiento azaroso, sino fruto de una planificación estratégica que rechaza, el ‘dejar hacer del liberalismo’”.

En la última parte del comunicado de esta agrupación política se alude al escenario nacional, enfatizando que no se puede pasar por alto lo que está ocurriendo a nivel nacional, al condenarse “el daño que el Gobierno de Javier Milei está infringiendo al país”.

En ese aspecto, y “gracias al voto del senador Paoltroni en el Congreso”, se está devastando a la Argentina, con medidas como el desfinanciamiento de las provincias, el ataque a la obra pública y el desprecio por la justicia social.

Esto es último, se observó que es “la antítesis de lo que defendemos en Formosa”, ya que “mientras la Nación se sumerge en la incertidumbre neoliberal, nuestra provincia se mantiene como un baluarte de resistencia y previsibilidad”, y teniendo a “la planificación y el desarrollo, con inclusión social, como nuestras únicas defensas frente a las fuerzas que juegan de espaldas al interés nacional”.

Se enfatizó, en ese mismo sentido, que “la mirada está puesta en el futuro. La Constitución Provincial debe ser la herramienta que blinde los logros obtenidos y profundice el Modelo Formoseño”, para que, “ante el odio y la improvisación”, la respuesta sea “con unidad, organización y fe”.

En ese sentido, “Formosa ya no es la misma”, porque se apuntó que “hemos dejado de ser espectadores de nuestro destino para ser sus únicos dueños. El compromiso es innegociable: defender la justicia social y la dignidad de cada formoseño, sin importar las tempestades que soplen”.

En síntesis y para finalizar, aseguró la Agrupación 19 de Enero: en “Formosa, la dignidad del pueblo no se negocia”, y “por todo lo expuesto decimos que el 2027 – 2031 Gildo Insfrán, Gobernador”, reafirmando así su férreo apoyo a su gestión.















