El tapir es considerado el “arquitecto de los bosques” debido a su rol clave como dispersor de semillas.

En un acontecimiento histórico para la conservación de la biodiversidad regional, la Estación de Animales Silvestres Guaycolec concretó la exitosa liberación de Paz, una ejemplar hembra de tapir (Tapirus terrestris) nacida en el predio formoseño en octubre de 2023.

El destino elegido fue la “Reserva Los Tapires”, un área protegida ubicada en las cercanías de la localidad de Las Lomitas, donde se registra la presencia de otros ejemplares de la especie.

El caso de Paz es un verdadero éxito biológico. Sus padres fueron criados bajo cuidado humano directo, una condición que lamentablemente les impide regresar a la vida silvestre. Sin embargo, con Paz la historia fue diferente: nació el 13 de octubre de 2023 y se crió exclusivamente junto a su madre en un recinto especialmente acondicionado de una hectárea.

Al no haber tenido intervención o apego con el ser humano, Paz conservó intactos sus instintos salvajes. Ahora, habiendo alcanzado la edad reproductiva, se tomó la decisión estratégica de devolverla al ecosistema formoseño para que cumpla su rol fundamental en la naturaleza y contribuya a la continuidad de la especie.

Un compromiso que trasciende las fronteras de Formosa

Este logro no es un hecho aislado, sino la consolidación de un programa de manejo y reproducción que viene dando frutos sostenidos. Los padres de Paz ya habían tenido una cría anterior que fue liberada con éxito en el año 2022 en la Reserva Horco Molle, en la provincia de Tucumán, aportando activamente al proyecto de reintroducción en una provincia donde el tapir se encontraba extinto.

Este nuevo hito denota el esfuerzo incansable y la capacidad técnica de la Estación de Animales Silvestres Guaycolec, posicionando a Formosa como un actor clave en la recuperación y preservación de la fauna silvestre, no solo a nivel provincial, sino en todo el territorio nacional.

El tapir es considerado el “arquitecto de los bosques” debido a su rol clave como dispersor de semillas. Su regreso a los entornos naturales del Bañado La Estrella representa un paso fundamental para el equilibrio y la salud de nuestros ecosistemas nativos.



