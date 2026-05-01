Interesantes trabajos expusieron los estudiantes de la EPEP N° 82

Desde la diabetes, la etapa de la pre adolescencia, alimentación saludable, entre algunos de los temas, así como también sobre los límites de la provincia de Formosa, según contaron desde la institución primaria.

La etapa institucional de la Feria de Ciencias y Tecnologías se realizó el viernes 29 de mayo, donde, a diferencia del año pasado, se amplió el abanico de temas, en la institución de la EPEP N° 82 “Gaspar Ruíz”, del barrio Villa Hermosa de la ciudad de Formosa.

En efecto, cumpliendo con el calendario escolar del Ministerio Cultura y Educación, se desarrolló una jornada en la que los estudiantes expusieron diferentes trabajos de investigación. Al respecto, la directora de ese establecimiento, Mónica Argüello, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que allí “cada curso tuvo intereses diferentes”.

Esto permitió generar trabajos que no se circunscribieron a un solo campo, sino que se abordaron diferentes temas. Algunos de ellos fueron “la diabetes y la transformación del cuerpo, es decir, la etapa de la pre adolescencia, que fue de interés, ya que los niños y las niñas, a partir del cuarto, quinto o sexto grado, la están transitando”, comentó.

También investigaron acerca de la alimentación saludable, y, por ejemplo, citó que el cuarto grado presentó un proyecto sobre los límites de Formosa. Es decir que “variadas e interesantes” exposiciones hubo, resaltó.

En ese orden, consideró que “uno de los temas fundamentales en el que ahora también estamos trabajando toda la docencia formoseña es en la alfabetización, contándose para ello con las mascotas alfabetizadoras del 2026”, que son “Jabi” y “Mela”.

De esa manera, se impulsa a los estudiantes a trabajar en este tema, indagando sobre los animales y las aves que habitan la provincia de Formosa.

En otra parte de sus declaraciones, la directora hizo notar que en todo están acompañando las familias, por ese motivo, les agradeció que siempre estén predispuestos con sus hijos.

De esa manera, se dio cumplimiento a esta instancia institucional de la Feria de Ciencias y Tecnologías. Luego, “tenemos un plazo de tiempo para seguir trabajando aquellos que van a ir a la instancia de Delegación Zonal”, indicó.







