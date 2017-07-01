Intentó quitarse la vida, pero fue rescatado por la Policía en el barrio Monte Agudo

• En una rápida intervención, efectivos policiales actuaron sin dudar, priorizando lo más importante: salvar una vida

Integrantes de la fuerza provincial actuaron con rapidez y evitaron que un hombre de 35 años, atentara contra su vida, en el barrio Monte Agudo, de esta ciudad.

El procedimiento se registró este domingo, alrededor de las 10:30 horas, cuando un vecino del barrio 6 de Enero —que se encontraba en inmediaciones de la Ruta Provincial N° 2, frente a la zona conocida como Monte Agudo— recibió de un joven una carta y su Documento Nacional de Identidad. Instantes después, el muchacho ingresó a la zona boscosa llevando una soga en la mano.

Temiendo lo peor, el vecino dio aviso al personal del Destacamento Policial Depósito Judicial, quienes solicitaron apoyo. De inmediato, efectivos de la Subcomisaría Antenor Gauna ingresaron al sector y encontraron al joven suspendido de un árbol. Los policías cortaron la soga y lo bajaron rápidamente, mientras solicitaban la presencia del SIPEC, que lo trasladó al Hospital Distrital Cinco para su atención médica.

Estos procedimientos reflejan el compromiso, la vocación de servicio y la rápida respuesta de la Policía, que una vez más actuó con profesionalismo para preservar la vida y la integridad de las personas.