Desarticularon un centro de distribución de drogas y detuvieron a un hombre

• Secuestraron cocaína fraccionada para la venta, una pistola, cartuchos, dinero y elementos utilizados para la actividad ilícita

Efectivos de la Delegación de Drogas Peligrosas, con asiento en Clorinda, desarticularon un punto de venta de estupefacientes durante un allanamiento realizado en el barrio Porteño Norte de esa ciudad.

La investigación se inició por la presunta comercialización de drogas al menudeo, que incluyó seguimientos, tomas fotográficas, testimonios y la detención previa de posibles compradores.

Todos los elementos fueron puestos a consideración de la jueza de Instrucción y Correccional N° 2, de la Segunda Circunscripción Judicial de la provincia, Dra. Mariela Isabel Portales, quien ordenó un allanamiento en un inmueble ubicado en la zona conocida como “Villita”, en inmediaciones de la Aduana del barrio Porteño Norte.

La medida judicial se concretó alrededor de las 14:10 horas del domingo último y concluyó con el secuestro de 14 dosis de cocaína de máxima pureza listas para su comercialización, además de una balanza de precisión, recortes de polietileno, elementos de almacenamiento y otros objetos utilizados para el fraccionamiento de la droga.

También se secuestraron una pistola Bersa calibre 22, con cargador y cartuchos, municiones de distintos calibres, tres teléfonos celulares y dinero en moneda argentina, paraguaya y dólares.

En el lugar fue detenido un hombre de 39 años, sindicado como principal sospechoso en la causa, quien quedó a disposición de la Justicia provincial.

El procedimiento contó con la colaboración de integrantes del Grupo Operativo Motorizado (GOM) y del Destacamento El Porteño, quienes realizaron la cobertura externa del inmueble durante el operativo.

Desde la fuerza destacaron que este nuevo procedimiento permitió anular otro punto de distribución de drogas en la segunda ciudad, lo que reafirma el trabajo conjunto entre la Policía, la comunidad y el Poder Judicial en la lucha contra el narcomenudeo.