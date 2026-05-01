“Innova”: La convocatoria de proyectos se extiende hasta el 26 de junio

El Gobierno de la provincia de Formosa, junto al Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsó un fondo de inversión en innovación destinado a fortalecer el ecosistema tecnológico de la provincia mediante financiamiento y asistencia estratégica para startups y proyectos de ciencia y tecnología.

La iniciativa busca acompañar la creación y el crecimiento de empresas de base tecnológica, con especial enfoque en modelos de negocios intensivos en investigación y desarrollo (I+D), promoviendo soluciones innovadoras con impacto local y global.

“Innova” contará con un esquema de financiamiento flexible bajo la modalidad de deuda condicionada, donde el repago comenzará una vez alcanzado el éxito comercial del proyecto. Además, las inversiones podrán oscilar entre USD 200.000 y USD 600.000.

Al respecto, Horacio Cosenza, subsecretario de Desarrollo Económico de la provincia, indicó que la convocatoria oficial para proyectos, que había abierto el 18 de mayo, se extenderá hasta el 26 de junio, y recalcó que estas líneas de crédito son exclusivamente para startups, es decir, empresas tecnológicas.

Acerca de las condiciones que deberán reunir quienes estén interesados en inscribirse en esta primera etapa, el funcionario indicó que toda la información la encontrarán en el sitio web de innova.cfi.org.arh

Y con respecto al proyecto, señaló: “Básicamente, deberá ser una idea tecnológica, a través de la cual se desarrolle un producto de alta tecnología, como por ejemplo, podría ser una aplicación o un bien de uso, conteniendo ese componente tecnológico”.

Cosenza, por otro lado, resaltó que “decisión política del CFI permite facilitar el acceso a este sector nuevo de la tecnología e innovación”. Y al mismo tiempo recordó que ese organismo federal, integrado por los representantes de las 23 provincias argentinas, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gobierno nacional, trabaja para acompañar el desarrollo de cada región del país.



