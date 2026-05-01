Inició capacitación gratuita de barbería en la Jurisdicción Cinco

Contó con más de 100 personas inscriptas y el objetivo es que los interesados encuentren una salida laboral.

Con el apoyo del vicegobernador de Formosa, el doctor Eber Solís, este jueves 28 se desarrolló la capacitación gratuita en barbería en el barrio Simón Bolívar de la Jurisdicción Cinco de la Capital.

Al respecto, dialogó con la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) Walter Scaglia, encargado de la agrupación “Militantes por la Unidad”, en cuya sede se llevó a cabo la iniciativa formativa.

Comentó que por la elevada matrícula de inscriptos y con la idea de brindar una capacitación de calidad, se decidió “armar dos grupos de cursado”.

En ese sentido, informó que se dictará todos los jueves, de 14 a 17.30 horas. “Lo que se busca es que las personas encuentren una salida laboral en este contexto social y económico tan difícil por el cual está atravesando el país”, subrayó.

Por su parte, Brenda Camacho, preceptora de la capacitación, destacó la amplia convocatoria y aseguró haber tenido “un excelente inicio de clases”.

Hizo notar que “hay muchos que ya tienen conocimiento y otros no, peor lo bueno de estos cursos es que siempre pueden seguir capacitándose”.

Para cerrar, remarcó que “las clases son teóricas-prácticas y no tienen costo alguno”. La capacitación cuenta con el aval del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia y los capacitadores son profesores que pertenecen a dicha cartera.



