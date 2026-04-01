Presentan en Formosa la FEPY 2026 y su Rueda Internacional de Negocios

En busca de ubicar productos formoseños en el mercado paraguayo y evaluar la posibilidad de comprar insumos y bienes de capital.

Este miércoles 6 de mayo, en el galpón “G” del Paseo Costanero, a las 09:30 horas, se invita a empresarios, emprendedores e instituciones a participar de la presentación oficial de la Feria Empresarial del Paraguay (FEPY) 2026.

El encuentro pondrá el foco en la Rueda Internacional de Negocios, uno de los espacios más relevantes del evento, orientado a generar vínculos comerciales concretos a nivel regional e internacional.

El evento es organizado por el Gobierno de la Provincia, a través de la Subsecretaria de Desarrollo Económico y la Agencia de Desarrollo Empresarial (ADE), y busca conectar empresas paraguayas con compradores internacionales, generar alianzas estratégicas y promover la integración regional, fortaleciendo vínculos entre empresarios, emprendedores, instituciones y cámaras de la provincia y Paraguay.

Los organizadores de la Rueda Internacional esperan la participación de más de 800 empresas, pertenecientes a aproximadamente 50 sectores productivos y provenientes de más de 20 países, lo que posiciona a este espacio como una oportunidad estratégica para la generación de alianzas, expansión comercial e intercambio de conocimientos.

Cabe destacar, que en la edición anterior ya participaron empresas formoseñas, que lograron establecer contactos comerciales y explorar nuevas oportunidades de negocio en el ámbito internacional, fortaleciendo así la presencia de la provincia en este tipo de espacios.

En este sentido, el gerente de la ADE, contador Guillermo Arévalo remarcó que “la participación en la Rueda Internacional de Negocios representa una oportunidad concreta para que las empresas amplíen su red de contactos, accedan a nuevos mercados y generen alianzas estratégicas que potencien su crecimiento”.

En la presentación en Formosa, se brindarán detalles sobre la Ronda de Negocios, su modalidad de participación, rubros convocados, y beneficios para las empresas que se sumen. También será una oportunidad para generar nuevos contactos y potenciar alianzas estratégicas.

La participación a Rondas es libre y gratuita, y permitirá a los asistentes conocer en detalle cómo participar de la Rueda de Negocios, los requisitos de inscripción y los beneficios de integrarse a este importante evento internacional.







