Hallazgo de cuerpo en Riacho Monte Lindo Grande

• La víctima fue identificada como Luis Vargas, de 63 años

Vecinos de la localidad de Colonia Pastoril y efectivos de la fuerza provincial hallaron el cuerpo sin vida de un hombre en aguas del Riacho.

El caso tuvo lugar este lunes, alrededor de las 09:50 horas, cuando un sujeto, de 41 años, se presentó en la guardia policial de esa subcomisaria manifestando que mientras navegaba con otro hombre, 55 años, hallaron un bote a la deriva, el cual lo reconocieron y al llevarlo a la vivienda de un poblador, observaron el cuerpo del mismo flotando en la orilla.

Debido al mal estado de los caminos por el desborde del riacho, los policías accedieron en un bote a motor.

Allí, se constató el fallecimiento de Luis Gilberto Vargas, 63 años.

El hallazgo fue informado al Juez de turno, quien direccionó el procedimiento a llevarse a cabo.

En el lugar se realizó el registro fotográfico y se procedió al traslado del cuerpo a tierra firme para pericias de Criminalística.

Una vez finalizado, el cuerpo fue traslado a la Morgue Judicial de la ciudad de Formosa por personal de Bomberos para la correspondiente autopsia y posterior entrega a los familiares para las exequias.

También, se tomaron declaraciones testimoniales a las personas que hallaron el cuerpo, las cuales fueron incorporadas al expediente judicial, con intervención de la Justicia.



