Hallaron sin vida a un joven que desapareció en un riacho

El cuerpo fue encontrado tras varias horas de intensa búsqueda

Integrantes de la Policía provincial hallaron sin vida a un joven de 27 años que había desaparecido en aguas de un riacho, ubicado en un establecimiento ganadero de la zona de Colonia Pastoril.

El hecho se conoció el viernes al mediodía, cuando un hombre denunció que su hermano cayó al espejo de agua en el establecimiento “Doña Ana y sus Nietos” y no volvió a salir a la superficie.

Ante la situación, uniformados se trasladaron hasta el lugar utilizando un tractor con acoplado facilitado por la Comisión de Fomento de la mencionada localidad.

En el campo, dos trabajadores rurales relataron que cerca de las 9:00 horas de ese día trasladaban equinos y debían cruzar el sector conocido como “Campanilla”, utilizando una canoa a motor.

Según explicaron, la víctima quedó momentáneamente en aguas poco profundas junto a un caballo, pero minutos después el animal apareció solo y el joven ya no estaba, razón por la cual

comenzaron la búsqueda y avisaron a familiares y la Policía.

Donde cerca de las 13:20 horas se inició un amplio operativo de rastrillaje con canoas y elementos de fondeo, hasta que finalmente alrededor de las 15:15 horas de este viernes último, efectivos policiales localizaron el cuerpo sumergido debajo de una planta acuática.

Luego el cuerpo del fallecido fue llevado hasta el casco urbano, donde trabajó personal de Policía Científica y Bomberos, y después trasladado a la morgue judicial por disposición del Juzgado interviniente.

La víctima fue identificada como Matias Fretes y después de las diligencias se lo entregaron a sus familiares para las exequias.



