Capturaron a un sujeto y recuperaron un celular y un televisor

El procedimiento fue realizado en el marco investigativo de una causa judicial por “Robo”

Policías de la brigada de investigaciones de la Unidad Regional Seis (UR-6) detuvieron a un joven de 24 años y recuperaron un teléfono celular y un televisor Smart TV de 32 pulgadas, en el barrio Norte de la localidad de Ingeniero Juárez.

El procedimiento se concretó en la mañana del viernes último, alrededor de las 9:10 horas, cuando personal de la Sección Motorizada realizaba recorridas preventivas por calles internas y observaron que el sospechoso corrió al ver a los policías hacia una zona boscosa.

Durante su intento de fuga, arrojó un objeto entre la maleza y terminó demorado, incluido el secuestro de un teléfono celular y un cargador que el individuo tiró.

Al ser consultado sobre la procedencia del equipo, el sujeto no pudo acreditar la propiedad ni desbloquear el patrón de seguridad del dispositivo.

Tras las averiguaciones, se estableció que el celular reunía las mismas características que el teléfono denunciado como sustraído horas antes.

Además, gracias a la colaboración de los vecinos se secuestró un televisor Smart TV de 32 pulgadas, que fue reconocido por el damnificado como de su propiedad.

En el lugar trabajó el personal de la Delegación de Policía Científica, mientras que el detenido fue trasladado hasta la dependencia policial y quedó alojado a disposición de la Justicia provincial.