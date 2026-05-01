“Guapo”, la historia del manso chancho de monte del oeste formoseño

Debido a que tanto se aquerenciaron con él los alumnos y las alumnas de una escuela ubicada en una comunidad wichí de Laguna Yacaré, se decidió su incorporación dentro del Plan Provincial de Alfabetización, junto a “Jabi” y “Mela”. Con ello, se busca fortalecer una propuesta educativa intercultural que respete su propia realidad, su lengua y su cultura.

Días atrás, se conoció, a través de un producto audiovisual, a “Guapo”, un chancho del monte que se transformó en la mascota de los alumnos y las alumnas de una escuela primaria del oeste formoseño, más precisamente de Laguna Yacaré, en el paraje Sumayén, Departamento Bermejo. Esa localidad está a más de 500 kilómetros de distancia de la ciudad de Formosa.

En esa comunidad wichí se popularizó tanto su historia y, especialmente, el cariño por él que ahora “el desafío es aprovechar para poner en práctica estrategias de enseñanza con los alumnos a través de ‘Guapo’”, señaló Darío Demchuk, director de la Escuela Primaria de esa comunidad.

Como autoridad de esa institución pública de gestión privada, contó más detalles de esta novedad que también se difunde en la radio escolar, Metamorfosis, “como parte de los aprendizajes de los niños y las niñas que asisten al establecimiento”.

En cuanto al video que circula en las redes sociales, donde se lo ve amistosamente con los estudiantes, dijo que se compartió ese contenido “al equipo técnico del Dirección de Nivel Primario, días atrás, en Laguna Yema”.

En cuanto a cómo surge la idea de introducir a “Guapo” a los proyectos pedagógicos, detalló que “todo comenzó hace algunos días, cuando las profesoras del Departamento Bermejo nos solicitaron si podíamos buscar alguna especie autóctona como iban a lanzar oficialmente las mascotas alfabetizadoras a la institución”.

En ese momento “nos dimos cuenta que teníamos en la escuela una mascota que nos visitaba todos los días, así que junto a “Javi” y Mela” que son las mascotas alfabetizadoras del marco del sistema educativo formoseño, nosotros también decidimos introducir a este chancho de monte”, enfatizó.

Y resaltó que “hace tres años que intentaba acercarse”. Primero, el director reconoció que no tenía tanta confianza y lo corría, pero, después de tanto persistir en acercarse y, en el último tiempo, con mucha mayor fuerza y constancia, “ya que todos los días nos visitaba, se decidió con los alumnos elegir un nombre para él”.

Tras una votación, quedó finalmente “Guapo”, quien, al ser “manso, los alumnos se acercan a él, pero no los dejamos que estén tanto tiempo porque no deja de ser un animal de monte”. Y agregó que “son ya tres años compartiendo con él, ellos se aquerenciaron y no podemos correrlo de la escuela”.

Aprovechando ese fuerte vínculo que existe, se planteó entre los docentes “el desafío de, a través de distintas áreas, generar esa motivación para poner en práctica estrategias de aprendizajes en el aula”, es decir que “ese es el objetivo que se busca”, resumió.

Y añadió que otra particularidad que tiene es que “se mueve solo, no tiene contacto con otros animales de la zona”. En torno a él, también sumó que lo encontró una familia wichí de la zona.

Fue cuando sus perros lo atraparon, así que a partir de allí se encargaron de criarlo, hasta que se fue domesticando, por eso, “acá en la comunidad es muy conocido” Nitsetaj, a quien los niños llaman cariñosamente “Guapo”.



