Formosa sostiene obras estratégicas y trabaja en nuevas inversiones pese al freno nacional

Mientras el Gobierno nacional mantiene paralizadas obras públicas estratégicas, Formosa busca sostener proyectos de infraestructura, energía y producción con recursos propios y nuevas inversiones privadas. El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, Jorge Ibáñez, destacó el avance de parques solares, obras hidráulicas y proyectos productivos como la inversión arrocera en La Emilia, y advirtió sobre el impacto de la recesión, la caída del empleo y la suspensión de obras nacionales clave para la provincia.

El Ministro de Economía, Hacienda y Finanzas de la provincia, Jorge Ibáñez, aseguró que Formosa continúa avanzando con obras estratégicas y atrayendo inversiones privadas a pesar del fuerte impacto que provocó la paralización de la obra pública nacional desde la asunción del Gobierno de Javier Milei. Durante una entrevista en Radio Formosa, el funcionario remarcó que la provincia decidió sostener proyectos considerados prioritarios con fondos propios, mientras continúa reclamando a Nación la reactivación de convenios y financiamientos suspendidos.

«Nosotros pedimos la continuidad de todas las obras que estaban realizándose al 10 de diciembre del 2023», afirmó Ibáñez, quien además sostuvo que «Formosa no está detenida, Formosa sigue avanzando».

Entre las obras que la provincia decidió continuar con recursos propios, el Ministro mencionó el acueducto que abastecerá a sectores de la Nueva Formosa, Villa del Carmen y barrios del sur de la ciudad, originalmente financiado por ENOHSA y luego paralizado por Nación. También destacó la continuidad de obras hidráulicas destinadas a evitar inundaciones en la avenida Néstor Kirchner y la finalización de la última etapa del Centro de Medicina Nuclear y el funcionamiento del ciclotrón, que permitirá producir radioisótopos en Formosa para tratamientos oncológicos y estudios médicos de alta complejidad. El Ministro agregó que esto permitirá fabricar radioisótopos «que no se producen en todo el norte argentino ni en Paraguay».

Energía e infraestructura: claves para atraer inversiones

En otro tramo de la entrevista, Ibáñez vinculó directamente la llegada de capitales privados con la infraestructura energética desarrollada en Formosa durante los últimos años. En ese sentido, resaltó el avance del plan de parques solares que contempla ocho plantas de generación distribuidas en distintas localidades de la provincia, con una capacidad total proyectada de 212 megavatios. Explicó que estos proyectos solo son posibles gracias a la red eléctrica construida previamente, con líneas de 132 kilovoltios y estaciones transformadoras que permiten incorporar la energía generada al sistema interconectado nacional.

«Si no se hubiera hecho la infraestructura eléctrica que se hizo, no podríamos tener las plantas solares», aseguró. Las plantas estarán ubicadas en Ingeniero Juárez, Las Lomitas, Ibarreta, Formosa capital, Clorinda, Laguna Blanca y General Güemes, entre otras localidades. El parque solar de Ingeniero Juárez ya se encuentra operativo. «El desarrollo necesita infraestructura y planificación», remarcó el funcionario, al explicar que sin esas inversiones previas no hubiese sido posible atraer este tipo de emprendimientos privados.

La inversión arrocera en La Emilia

Ibáñez también puso como ejemplo la inversión privada que se desarrolla en el establecimiento La Emilia, donde actualmente avanza un importante proyecto de producción arrocera. El titular de la cartera económica indicó que se trata de un fondo de inversión privado que ya desarrolla alrededor de 7.000 hectáreas de arroz y proyecta alcanzar las 11.000 hectáreas, con una inversión superior a los 20 millones de dólares, el cual describió como «un fondo de inversión muy importante».

El Ministro subrayó que se trata de capital privado que eligió instalarse en Formosa sin solicitar financiamiento estatal y consideró que ese tipo de proyectos demuestran que la provincia sí resulta atractiva para las inversiones cuando existen condiciones de infraestructura adecuadas.

No obstante, advirtió que aún persisten limitaciones estructurales vinculadas al freno de obras nacionales, como la falta de provisión de gas natural. En ese marco, explicó que, pese a que el gasoducto provincial ya fue construido y probado, Formosa todavía no recibe gas porque Nación no completó obras complementarias en el sistema nacional de transporte.

Como consecuencia, las empresas arroceras deben trasladar la producción hasta Santa Fe para secado y procesamiento, debido a que en la provincia no existe disponibilidad de gas para instalar plantas industriales de ese tipo. «¿Por qué no secan el arroz en Formosa? Porque usted no tiene gas», relató el Ministro al recordar la respuesta de empresarios del sector.

Obra pública paralizada y pérdida de empleo

El Ministro cuestionó duramente la paralización de la obra pública nacional y afirmó que la decisión generó un fuerte impacto económico y laboral en Formosa. Indicó que más de 4.500 viviendas quedaron paralizadas y estimó que unos 8.000 obreros de la construcción perdieron sus puestos de trabajo directos, además de los empleos indirectos vinculados a proveedores, transportistas y comercios. «Nunca se oyó un Gobierno constitucional que tenga un Presidente que no desee hacer viviendas», cuestionó. Entre las obras suspendidas mencionó escuelas técnicas financiadas por organismos internacionales, rutas nacionales, obras eléctricas y acueductos.

Ibáñez sostuvo que muchas de esas obras contaban con financiamiento internacional ya aprobado y consideró que la interrupción no solo afectó a Formosa sino a todas las provincias argentinas. «La consecuencia de esta política nefasta es una tremenda desocupación y una tremenda recesión», afirmó.

Otro de los puntos abordados por el funcionario fue la situación de la estación Guarambaré y la interconexión eléctrica con Paraguay. Recordó que la infraestructura permitía abastecer con energía a gran parte del norte provincial y aseguró que, tras quedar fuera de servicio, Nación nunca avanzó con las reparaciones necesarias. Según explicó, la recuperación de esa conexión permitiría incorporar entre 100 y 120 megavatios al sistema eléctrico provincial durante el verano, mejorando considerablemente el abastecimiento energético. «Podríamos recibir del Paraguay entre 100 y 120 MW», afirmó.

Incluso recordó que durante el histórico apagón nacional ocurrido en la gestión de Mauricio Macri, las localidades formoseñas abastecidas desde Paraguay fueron las únicas del país que mantuvieron el servicio eléctrico. «Los formoseños abastecidos desde Clorinda hasta la ruta 86 fueron los únicos argentinos que siguieron teniendo energía eléctrica», recordó.

“Necesitamos reconstruir el país», afirmó sobre el cierre de la entrevista. Ibáñez insistió en que el modelo económico nacional genera recesión, caída del consumo y pérdida de empleo, y aseguró que las provincias atraviesan una situación crítica por la caída de la coparticipación y la eliminación de fondos nacionales. Aun así, afirmó que Formosa continuará sosteniendo obras y políticas públicas vinculadas a salud, educación, energía y producción, mientras considera que debe haber un cambio de rumbo político a nivel nacional. «La infraestructura, la educación y la planificación son fundamentales para el desarrollo», expresó.

Y concluyó: «Necesitamos nuevamente un proyecto federal que permita reconstruir la nación y reactivar todas las obras paralizadas».

NEA HOY