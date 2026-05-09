Esclarecieron un caso de robo

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La brigada de investigaciones secuestró un televisor, prendas, elementos personales y otros objetos

Efectivos de la brigada de investigaciones del Comando Patrulla de Seguridad Urbana de la segunda ciudad recuperaron numerosos elementos y detuvieron a uno de los presuntos autores de un hecho de robo.

Las tareas investigativas se realizaron en el barrio San Miguel, donde los uniformados efectuaron rastrillajes y recorridas en sectores boscosos y pasillos internos utilizados para ocultar los bienes sustraídos.

Durante el procedimiento recuperaron un televisor Noblex de 32 pulgadas, una frazada y una importante cantidad de objetos personales, entre ellos elementos de maquillaje, prendas, accesorios, cables, artículos de higiene, una mochila, una riñonera y otros bienes denunciados como robados.

Además, en el marco de la misma investigación se secuestró una motobomba y un tubo de gas sustraídos.

Según las actuaciones, el sospechoso había ocultado los objetos en sectores de monte luego de advertir la presencia policial.

Todos los bienes fueron recuperados y reconocidos por la damnificada y continúan las actuaciones judiciales en el marco del delito de “Robo”.



