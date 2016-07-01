Formosa fue sede del lanzamiento Regional de los Premios Iberá 2026

La ciudad de Formosa fue sede, este miércoles por la tarde, del lanzamiento regional de los Premios Iberá 2026, una propuesta nacida en Corrientes que distingue a referentes de la moda, la cultura, el turismo, la comunicación, el diseño, la estética y distintas expresiones del talento regional.

La presentación se realizó desde las 18 horas en el local gastronómico Baldomero, con la presencia de Marilé Buzzi Riera y Silvio Oscar Flores, productores y fundadores de los Premios Iberá, quienes encabezaron la actividad junto a referentes locales, emprendedores, comunicadores, artistas y trabajadores de distintos rubros de la provincia.

En esta edición, la organización convocó a la secretaria de Acción Social de la Municipalidad de Formosa, licenciada Paula Cattáneo, para acompañar la presentación local y articular el proceso de nominaciones de quienes representarán a la provincia en las distintas categorías del certamen.

Cattáneo ya fue reconocida en dos ediciones anteriores de los Premios Iberá por la gestión social que viene desarrollando junto a emprendedoras formoseñas, en el marco de un trabajo sostenido de acompañamiento, promoción y fortalecimiento de espacios de producción local.

Al respecto, la funcionaria municipal valoró la realización del lanzamiento en Formosa y señaló que esta iniciativa “permite mirar con más atención todo lo que se construye desde el talento, el esfuerzo y la creatividad de nuestra gente”.

En ese sentido, destacó que muchas veces existen trayectorias valiosas que crecen lejos de los grandes escenarios, pero con un trabajo silencioso, responsable y profundamente ligado a la identidad local.

“Hay peluqueros, maquilladoras, diseñadores, comunicadores, artistas, trabajadores de la estética, emprendedores turísticos y culturales que todos los días ponen algo de sí para hacer crecer lo que aman. Estos premios también sirven para que esas historias tengan visibilidad”, expresó Cattáneo.

La convocatoria alcanzará a distintos sectores, entre ellos la moda, el diseño, la televisión, la radio, el streaming, los medios digitales, la estética, el turismo, la cultura y el emprendedurismo, además de otros rubros vinculados a la producción creativa y al trabajo independiente.

Por otra parte, Cattáneo explicó que, luego del lanzamiento, se avanzará con el relevamiento de nombres, trayectorias y propuestas de distintos puntos de la provincia, con el objetivo de que Formosa tenga una participación amplia y representativa en la próxima instancia de los Premios Iberá.

Asimismo, remarcó que la presentación local “abrió una puerta importante para que el talento formoseño sea reconocido también en el plano regional”.

Desde la organización destacaron que el lanzamiento en Formosa constituyó el primer paso de una agenda que buscará acercar los Premios Iberá a quienes, desde distintos oficios, profesiones y expresiones, vienen aportando a la vida cultural, social, comunicacional y emprendedora de la provincia.

De esta manera, Formosa inició formalmente su camino dentro de los Premios Iberá 2026, con una convocatoria que busca poner en valor a las personas que, desde su trabajo cotidiano, construyen identidad, generan oportunidades y proyectan el talento formoseño hacia nuevos escenarios regionales.







