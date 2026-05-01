Firme acompañamiento al Modelo Formoseño por parte de veteranos formoseños de la Guerra de Malvinas

“El gobernador Gildo Insfrán siempre ha defendido la soberanía de las Islas Malvinas y ha honrado a quienes hemos luchado por recuperar nuestras tierras”, subrayaron en un comunicado que lleva la firma de Carlos Muelas y otros excombatientes.

Veteranos formoseños de la Guerra de Malvinas se sumaron a las expresiones de apoyo a la gestión del Gobierno de la provincia de Formosa, a través de un comunicado, donde se afirma la férrea defensa al “Modelo Formoseño y a su conductor, el gobernador de todos los formoseños, el doctor Gildo Insfrán”.

Dicho apoyo obedece a que “siempre ha defendido la soberanía de las Islas Malvinas y ha honrado a quienes hemos luchado por recuperar nuestras tierras”, subrayan.

De esa manera, se oponen “firmemente al pedido de intervención federal de la provincia, impulsado por el senador nacional libertario Francisco Paoltroni”.

También se refirieron al contexto nacional, señalando que “la Argentina está atravesando momentos difíciles”, donde, además desde el actual Gobierno nacional del presidente Javier Milei “quieren entregar nuestras tierras a los intereses extranjeros y pisotear nuestros derechos y nuestra lucha”, advirtieron.

En esa puja, diferenciaron que “el Gobierno de Formosa ha marcado una firme postura reivindicando nuestra soberanía y por ende, nuestra identidad, como argentinos y formoseños”. Por ello, aseguraron que “Formosa es el eje de ataques de quienes dicen ser formoseños y sin embargo, son ‘forajidos’ que han venido a aprovecharse de nuestras tierras”.

En ese sentido, citaron una frase del gobernador Insfrán: “El formoseño nace donde quiere, solo hay que tener una sola cualidad, querer a Formosa”.

Sin embargo, en la oposición “hay algunos representantes que hablan mal de Formosa”. Aludieron al caso de Paoltroni, a quien “esta provincia le dio todo”, por tanto, “ese no puede ser formoseño nunca”, reprobaron.

De esa manera, rechazaron “enérgicamente a quienes se manifiestan con odio hacia nuestra provincia y hacia nuestra Nación, ya que se alinean a un modelo de país empobrecedor y vende Patria”.

Después el comunicado dejó en claro que “los formoseños tenemos la capacidad de decidir nuestro futuro”, por tanto, “ningún traidor a los intereses de Formosa va a venir a decirnos que camino tenemos que seguir, para eso están las urnas, donde de manera democrática hemos ratificado la continuidad de nuestro conductor, el doctor Insfrán, quien se impuso en las últimas elecciones por un 70% de los votos”.

Por consiguiente, en referencia a Paoltroni, afirmaron que “no vamos a permitir que un 8% nos quite nuestros derechos porque tiene intereses propios se seguir enriqueciéndose a costa del trabajo de los formoseños”.

Por último, los veteranos formoseños de la Guerra de Malvinas hicieron un llamado a estar “hoy, más unidos y más firmes que nunca”, y reafirmaron su acompañamiento “a este modelo de provincia que lucha por el bienestar que quienes nos sentimos formoseños y amamos nuestra tierra”.



