Nuevo Encuentro repudia el proyecto de intervención a Formosa

El partido Nuevo Encuentro, que preside Martín Sabbatella, expresa su más enérgico repudio al proyecto de intervención nacional a Formosa, con el que el senador libertario Francisco Paoltroni pretende vulnerar la legitimidad del Gobierno provincial y la decisión soberana de las y los formoseños.

Resulta peligroso para la Democracia que quienes no tienen respaldo y son rechazados en las urnas busquen desplazar a quienes sí son electos y avalados por el Pueblo. Paoltroni, que no llegó al 10% de los votos en la última elección de Formosa, quiere que Javier Milei eche al gobernador Gildo Insfrán, electo con el 70% de los votos, e imponga un interventor federal en la provincia. Si no fuera inconstitucional y gravemente antidemocrático, sería solo absurdo y patético.

Nuestra Democracia y nuestra República es víctima de un ataque sistemático de la derecha. No les alcanza con las atribuciones que lograron a nivel nacional y en algunos distritos a través de los votos. Quieren romper las normas institucionales, desconocer la ley, vulnerar la decisión ciudadana y atravesar los límites que aún les impiden apropiarse de todos los recursos en su propio provecho.

No se trata solo de defender la legitimidad y legalidad del Gobierno popular de Gildo Insfrán. Se trata de proteger el derecho de los formoseños y todos los habitantes del país a elegir libremente a sus representantes y construir un futuro sin violencia y con felicidad.