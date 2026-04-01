Este miércoles 6 de mayo se celebra la 45° Fiesta del Ternero y Novillito Formoseño

Tras la postergación por factores climáticos, el predio de la Sociedad Rural de Formosa recibirá finalmente a la gran cita ganadera organizada por la Sociedad Rural de Formosa y la forma consignataria Ganadera Don Raúl SRL.

La espera ha terminado para el sector pecuario regional. Este miércoles 6 de mayo se llevará a cabo la 45° edición de la Fiesta Provincial del Ternero y Novillito Formoseño. El evento, que debió ser reprogramado para garantizar las condiciones logísticas y el bienestar animal, concentrará su actividad principal en una jornada de alto valor comercial y genético.

Con el auspicio de Brangus Argentina, Braford y ACBA, saldrán a la venta un total de 2.500 cabezas de invernada. La oferta, compuesta por terneros, terneras, novillitos y vaquillas, contará con plazos de pago de 30 y 60 días.

Cronograma de Actividades para el 6 de mayo:

De acuerdo con la organización, el programa se desarrollará bajo el siguiente esquema horario:

• 12:00 hs: Inauguración oficial y Entrega de Premios.

• 14:00 hs: Inicio del Remate (modalidad física y streaming).

• 18:00 hs: Clausura del evento.

Para consultas en la Sociedad Rural de Formosa al 3704-593697 o vía email a sociedadruralformosa@gmail.com. El remate podrá seguirse de forma presencial o a través de plataformas digitales para facilitar la puja desde cualquier punto del país.