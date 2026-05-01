El intendente Jofré entregó un reconocimiento a Oscar “Cacho” Genes en el marco del Dia Internacional de la Danza

En el marco de las actividades por el Día Internacional de la Danza, que se desarrolló el sábado y domingo en las instalaciones del Club Sol de América del barrio San Miguel, el intendente Jorge Jofré realizó un reconocimiento especial al profesor Oscar “Cacho” Genes, histórico referente de la agrupación folklórica Raíz Provinciana.

La distinción se concretó durante una jornada cargada de emoción, música, tradición y participación popular, en la que academias, ballets, escuelas y agrupaciones de distintos puntos de la ciudad compartieron escenario para celebrar una de las expresiones artísticas más convocantes de la cultura formoseña.

Desde la Municipalidad destacaron que el reconocimiento a Cacho Genes constituye un acto de justicia cultural hacia una trayectoria sostenida durante décadas, marcada por la enseñanza de la danza folklórica, la formación de niños, jóvenes y adultos, y la transmisión de valores vinculados al respeto, la perseverancia, la familia y el amor por las raíces provincianas.

Oscar “Cacho” Genes, profesor nacional de danzas folklóricas, inició junto a Hilda “Kitta” Segovia el proyecto que dio origen a Raíz Provinciana en agosto de 1982, con el objetivo de brindar al barrio Vial una representación cultural propia dentro de la ciudad.

Aquella iniciativa, que comenzó con apenas tres parejas de baile, se transformó con el tiempo en una verdadera familia folklórica, con fuerte presencia en distintos barrios y escenarios de Formosa.

La agrupación Raíz Provinciana consolidó a lo largo de su historia una tarea artística y comunitaria que trascendió los escenarios.

En ese sentido, el intendente Jofré subrayó la importancia de acompañar desde el Estado municipal a quienes, desde la cultura, ayudan a sostener la memoria colectiva de la ciudad. La danza, remarcó, es también una manera de contar quiénes somos, de honrar la historia de los barrios y de fortalecer los lazos comunitarios que hacen de Formosa una ciudad profundamente vinculada a sus tradiciones.

La celebración por el Día Internacional de la Danza reunió durante el fin de semana a una gran cantidad de bailarines, familias y vecinos, con entrada libre y gratuita, consolidando al Club Sol de América como punto de encuentro de una fiesta cultural abierta a toda la comunidad.

Desde la Municipalidad se destacó además el trabajo de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo y de las áreas que acompañaron la organización, permitiendo que las distintas academias y agrupaciones puedan mostrar el talento, la disciplina y el esfuerzo que sostienen durante todo el año.







