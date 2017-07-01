Emi Núñez y La Sub20 completarán el ciclo de trabajo con una doble jornada de fútbol

El cuerpo técnico convocó a veintidós jugadores para completar el primer ciclo de trabajo de cara a la competencia del año. Los jugadores fueron citados en dos grupos de dieciséis para realizar prácticas de juego real en el Predio Lionel Messi con los clubes Real Victoria y Unión.

Los entrenamientos se realizarán el martes, con el Club Real Victoria, y el miércoles, con el Club Unión de Santa Fe.

La Selección tiene por delante la disputa del Sudamericano de la categoría, torneo programado en Perú, del 22 al 30 de agosto, y, aún sin fecha y sede confirmadas, la edición 2026 de la Liga Evolución, torneo de Desarrollo en el que participará junto con la Selección mayor.

Los convocados para el cierre del ciclo son:

Brian Fecha (Acassuso)

Kevin Rodríguez (Acassuso)

Lucas Casterán (Argentino de Rosario)

Genaro Maciel (Argentino de Rosario)

Mateo Villagra (Boca Juniors)

Eliel Morel (Boca Juniors)

Bruno Cejas (Boca Juniors)

Elías Gómez (Escobar Fútbol Playa)

Tomás Ortu (Dep. Hurlingham)

Juan Martín Ciciaro (Ituzaingó)

Tomás Ciciaro (Ituzaingó)

Emiliano Núñez (General San Martín -Formosa-)

Lautaro Ascarrunz (San Telmo)

Ignacio Gastaldo (San Telmo)

Luca Rusconi (San Telmo)

Thiago Curia (San Telmo)

Misael Ramírez (San Telmo)

Mateo Ramírez (Orientación Juvenil)

Lisandro Tur (Orientación Juvenil)

Agustín Britos (Racing Club)

Arnaldo Icardo (Atlético Villa Gesell)

Alexander Molinas (Atlético Villa Gesell)