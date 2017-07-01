El rol clave de la apicultura para la biodiversidad, la nutrición y el desarrollo rural

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), junto con la Cámara Argentina de Fraccionadores de Miel (CAFRAM) y la Sociedad Argentina de Apicultores (SADA) impulsa acciones para visibilizar el valor de la producción apícola argentina y promover el consumo de miel y otros productos apícolas en el mercado interno.

En el marco del Día Mundial de las Abejas, que se conmemora cada 20 de mayo, desde la Agencia de la ONU destacan la importancia de las abejas y otros polinizadores para la producción de alimentos, la conservación de la biodiversidad y el sustento de miles de familias productoras en Argentina.

“Las abejas cumplen un rol fundamental en los sistemas agroalimentarios. Su trabajo silencioso sostiene la producción de una gran parte de los alimentos que consumimos todos los días y, al mismo tiempo, genera oportunidades de desarrollo para miles de pequeños y medianos productores en todo el país”, señaló María Laura Escuder, oficial de Programas de la FAO en Argentina.

La apicultura argentina está presente en 22 provincias, involucra a más de 22.000 productores registrados y cuenta con más de 4 millones de colmenas. El país produce, en promedio, unas 80.000 toneladas de miel al año. Sin embargo, alrededor del 95 % de esa producción se exporta, mientras que el consumo interno se mantiene en unos 200 gramos por persona por año, en contraste con países como Alemania, donde el consumo llega al kilo.

Argentina cuenta con más de 80 variedades de miel, con perfiles sensoriales y composiciones diferentes según las flores, el clima y el territorio de origen. Esta diversidad la convierte en un alimento de alto valor, tanto por sus características nutricionales como por su potencial para agregar valor a las economías regionales.

Además de la miel, la actividad apícola genera otros productos como polen, propóleos, jalea real y cera, utilizados en la alimentación, la cosmética y el cuidado personal. “La miel es el resultado de un proceso productivo que combina biodiversidad, conocimiento, innovación y trabajo local”, explicó Escuder.

Sin abejas no hay alimentos

Abejas y otros polinizadores contribuyen a la reproducción de cerca del 75 % de los cultivos alimentarios del mundo, incluyendo frutas, hortalizas, semillas y frutos secos. Su acción resulta indispensable para mantener la diversidad de alimentos y la productividad agrícola.

La apicultura, por lo tanto, no solo produce miel y otros derivados, sino que también fortalece la resiliencia de los ecosistemas y favorece sistemas agroalimentarios más sostenibles.

En un contexto de creciente interés por alimentos naturales, de origen conocido y con menor grado de procesamiento, la miel y los productos apícolas tienen un gran potencial para ganar espacio en la mesa de los hogares argentinos.

Promover su consumo contribuye a valorizar el trabajo de los productores, diversificar las economías regionales y generar mayor conciencia sobre el rol de las abejas en la seguridad alimentaria.

DATOS CLAVE DE LA APICULTURA EN ARGENTINA

22 provincias con actividad apícola.

Más de 22.000 productores registrados.

Más de 4 millones de colmenas.

Producción promedio anual: 80.000 toneladas de miel.

Aproximadamente el 95 % se exporta.

Consumo interno: 200 gramos por persona al año.

Más de 80 variedades de miel según su origen botánico.

El 75 % de los cultivos alimentarios depende, al menos en parte, de la polinización.

Acerca del Día Mundial de las Abejas

La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó, a partir del año 2017, el 20 de mayo como Día Mundial de las Abejas para concientizar sobre la importancia de los polinizadores, las amenazas que enfrentan y su contribución al desarrollo sostenible.







