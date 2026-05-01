El ministro Ariel Coll llamó a revalorizar la palabra para construir una mejor sociedad y defender la democracia

El ministro del Superior Tribunal de Justicia de Formosa, Ariel Gustavo Coll llamó a revalorizar la palabra por constituir la misma una herramienta poderosa para moldear el pensamiento y la percepción del mundo, al tiempo que resaltó la importancia fundamental que tienen el lenguaje y la comunicación en la construcción de la sociedad y la defensa de la democracia.

El juez Coll pronunció esta mañana un encendido discurso al participar de la apertura del “XIII Encuentro del Foro de Prensa y Comunicación Institucional de los Poderes Judiciales de las Provincias Argentinas y Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, que se está desarrollando en la ciudad de San Juan.

“Los límites de mi lenguaje son los límites de mi mundo”, señaló Coll al citar filósofo austríaco Ludwig Wittgenstein, subrayando así el poder que tiene la palabra para moldear el pensamiento, crear historia y configurar la percepción del mundo.

El magistrado invirtió la misma frase y remarcó: “Los límites de mi mundo determinan mi lenguaje”, advirtiendo en tal sentido que en este momento hay lenguajes crueles, de desprecio, de odio y de violencia, que está determinando que tipo de mundo quieren transmitir, pero frente a esta situación convocó a hacer lo contrario: “Volver a revalorizar la palabra como poderosa herramienta para moldear del pensamiento, crear historias y construir la propia percepción del mundo, y si podemos influir en los demás, no es el objetivo, pero si podemos hacerlo desde las oficinas de prensa es muy particular esto”.

“Él habla, la palabra, nos une como sociedades y como seres humanos, pero también sabemos que la palabra puede servir para herir, para curar, para construir, para destruir, para ensalzar o para difamar”, agregó.

El ministro, quien se desempeña como coordinador del Foro de Prensa de la JuFeJus, subrayó cómo el habla no solo nos une como seres humanos, sino que también es una herramienta ética de gran alcance: “puede herir o curar, construir o destruir, ensalzar o difamar”, dijo el magistrado, a la vez que advirtió que “quien vive en un mundo donde impera la violencia, el desprecio, la humillación y la crueldad, tendrá un lenguaje violento, de maltrato, de desprecio y humillación”.

Describió a la palabra como una fuerza esencial para defender la razón, la verdad y, por encima de todo, la democracia frente a la manipulación de la información.

“Debemos propiciar y defender el uso consciente y responsable de la palabra, de la claridad en su expresión, de la veracidad de su contenido y del respeto en su formulación hacia los demás, para lograr una comunicación efectiva y constructiva”, indicó el ministro Coll durante su intervención en una mesa que compartió con otras autoridades de la JuFeJus, la presidenta Emilia María Valle, el titular de la Corte de Justicia de San Juan, Daniel Olivares Yapur y el ministro del STJ de Formosa, Guillermo Horacio Alucín, entre otros magistrados.

En otro momento de su exposición, el doctor Coll alertó acerca de los graves daños sociales causados por la subordinación de la verdad a intereses políticos, un perjuicio que trasciende y afecta a la sociedad en su conjunto con alcances incalculables.

Asimismo, reconoció el rol colectivo en la transformación social y citó al escritor Eduardo Galeano: “mucha gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo cosas pequeñas, puede cambiar el mundo”, formulando de esta manera un llamado a la responsabilidad individual y colectiva en el uso de la palabra.

En virtud de ello, reforzó el compromiso ético que debe guiar a los tribunales y a todos los ciudadanos en la defensa de una comunicación transparente, respetuosa y veraz, indispensable para el fortalecimiento de la democracia y el bien común.

Oficinas de Prensa

Por otra parte, destacó el rol que llevan adelante las oficinas de prensa de los poderes judiciales provinciales y, puntualmente, el foro de Prensa de la JuFeJus, uno de los más antiguos y relevantes del país, reafirmando el valor trascendental del lenguaje en la Justicia y la sociedad.

El ministro Coll recordó que el 26 de noviembre el Foro de Prensa va a cumplir 22 años de vigencia, manteniendo sus objetivos muy claros como el primer día, ahora con la ayuda de tecnología y avances en materia de comunicación.

Destacó asimismo la existencia en la actualidad de oficinas de prensa en las 24 jurisdicciones, algo que era impensado hace 22 años, reconociendo que este logro se debe en gran parte a la tarea persuasiva de los comunicadores ante magistrados escépticos, demostrándose que la comunicación y transparencia generan confianza en la sociedad para que la misma los perciba un poco mejor.

Sobre este punto, consideró que la comunicación sin ética no es comunicación, es vulgarizar palabras sin sentido, siendo la palabra una fuerza esencial para defender la razón la verdad y, por sobre todas las cosas, defender a la democracia. “Parece que hoy estamos banalizando la democracia frente a la manipulación de la información que sabemos que existe, ustedes lo saben perfectamente, muchas veces se manipulan informaciones judiciales, lo sabemos y ustedes luchan permanentemente contra todo esto”, valoró el doctor Coll.

En este contexto, dijo que desde el Foro de Prensa se debe propiciar y defender el uso consciente y responsable de la palabra, de la claridad en la exposición, de la veracidad en su contenido y del respeto en su formulación hacia los demás para lograr una comunicación efectiva y constructiva. “La subordinación de la palabra a intereses políticos de coyuntura y espurios produce un daño social de alcances inconmensurables, entonces está en nosotros y yo creo que ustedes, permitanme el término, más allá de los títulos y las profesiones de cada uno de ustedes, yo creo que los comunicadores son artesanos de la palabra”, enfatizó.

Remarcó que hay que revalorizar la palabra como elemento de comunicación de los poderes judiciales y transmitir con veracidad, tratando de influir en la agenda mediática desde la humilde agenda judicial, y reiteró que desde las oficinas de prensa se debe propiciar el uso consciente y responsable de la palabra: claridad, veracidad y respeto, para una comunicación efectiva y constructiva.

Respecto a la irrupción de la Inteligencia Artificial opinó que este recurso tecnológico debe ser una herramienta, no un sustituto, puesto al servicio de la verdad y la transparencia.























