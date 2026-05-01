El Colorado: Allanaron una vivienda, secuestraron objetos y detuvieron a un hombre

• Todo fue en el marco de una causa judicial por “Robo”

Efectivos de la Comisaría Sargento ® Pedro Barraza allanaron una vivienda del barrio 2 de Abril de El Colorado y esclarecieron un ilícito.

En el marco de la investigación de un caso de robo, las autoridades judiciales ordenaron allanar la casa del sospechoso y secuestraron dos televisores de 32 y 50 pulgadas, un colchón, un tubo de gas, cubiertos varios y un aire comprimido.

Luego se detuvo a un joven de 26 años, presunto autor del hecho, por lo que todo fue trasladado hasta la dependencia policial.

Por su parte, integrantes de la Delegación Policía Científica documentaron el procedimiento, en tanto que el detenido fue notificado de su situación procesal y quedó a disposición de la Justicia provincial.



