Insfrán: El Acta de Reparación Histórica “transformó el presente y el futuro de Formosa”

Este 28 de mayo se cumplieron 23 años de la firma protagonizada por el expresidente Néstor Kirchner y el gobernador Gildo Insfran, en el año 2003, tres días después de asumir el santacruceño como jefe de Estado de la Nación.

A 23 años de la firma del Acta de Reparación Histórica, el gobernador Gildo Insfrán recordó este acontecimiento, enfatizando que fue “una decisión política del expresidente Néstor Kirchner que transformó el presente y el futuro de nuestra provincia”.

En efecto, “gracias a un proyecto provincial en marcha y a la mirada federal del entonces Gobierno nacional, Formosa aceleró su avance con más obras, inclusión y oportunidades para todos los formoseños”, subrayó el primer mandatario.

Entonces, en un nuevo aniversario de este trascendente suceso, reafirmó contundente: “Hoy seguimos fortaleciendo y defendiendo este modelo de justicia social, desarrollo e igualdad de oportunidades para avanzar unidos hacia el futuro mejor que nos merecemos”.



