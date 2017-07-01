El Colorado: Secuestran mercadería de origen extranjero sin aval aduanero en Puente Libertad

• La mercadería está valuada en casi cuatro millones de pesos

Integrantes de la Dirección General de Policía de Seguridad Vial Delegación Puente Libertad llevaron adelante un procedimiento por presunto “Encubrimiento de Contrabando”, tras interceptar una camioneta que transportaba electrodomésticos de origen extranjero, sin documentación aduanera.

El operativo se concretó el viernes último alrededor de las 15:45 horas, mientras el personal policial realizaba controles sobre la Ruta Provincial N° 3, frente al puesto de la dependencia, en la localidad de El Colorado.

Durante el procedimiento, los uniformados identificaron una camioneta Toyota Hilux cabina doble, que circulaba en sentido de salida de la provincia, conducida por un hombre de 39 años, acompañado por dos mujeres, todos domiciliados en la provincia del Chaco.

Al efectuarse la verificación física del rodado, constataron la presencia de diversos electrodomésticos de origen extranjero sin aval aduanero visible.

Entre los elementos transportados se hallaron cuatro televisores Smart marca Boston de 32 pulgadas, tres Smart Boston de 43 pulgadas, un Smart Marson de 40 pulgadas, un secarropas Wanka y un horno eléctrico marca Novel.

La mercadería secuestrada fue valuada en casi cuatro millones pesos y tras la consulta al auxiliar de la Unidad Fiscal, Dr. Marcelino Quiroz, se dispuso el inicio de actuaciones judiciales por “Encubrimiento de Contrabando”, razón por la cual los involucrados quedaron supeditados a la causa y a disposición del Juzgado Federal N° 1.

También se secuestraron los elementos transportados y se confeccionó el expediente judicial.







