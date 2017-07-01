El centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieripuso en marcha la “Libroteca”

Un nuevo espacio de acceso gratuito, destinado a las niñas y niños que promueve la lectura, la crianza respetuosa y los vínculos saludables entre las familias y la comunidad.

Este martes 19 de mayo quedó habilitada la “Libroteca” en el centro de salud del barrio Fray Salvador Gurrieri (exLote 111). Se trata de un nuevo espacio creado para las niñas y los niños que permanecen en la sala de espera junto a sus madres, padres u otros cuidadoresa la espera de una atención en alguno de los consultorios.

La propuesta fue impulsada por el equipo de salud mental del centro de salud, integrado por psicólogos y trabajadores sociales, con el objetivo de fortalecer la crianza respetuosa, promover la lectura desde edades tempranas y fomentar vínculos saludables entre las infancias y sus entornos familiares.

Además, colabora un grupo de estudiantes avanzados de la Licenciatura en Psicología de la Universidad de la Cuenca del Plata que realizan sus prácticas profesionalizantes en el efector sanitario.

La responsable del área de psicología, la licenciada Andrea Valconte, explicó que el objetivo de su creación “es seguir trabajando la crianza respetuosa, sumando ahora esta actividad, siempre basada en los derechos de la niñez y también en los derechos de las mujeres, en este caso, las madres que acompañan”, señaló.

Asimismo, indicó que la iniciativa “apunta a trabajar los vínculos saludables entre los niños, algo que consideramos fundamental”. Y comentó, que surgió a partir de una charla con la comunidad denominada “Más libros, menos tecnologías”, desarrollada el año pasado.

“Luego de ese encuentro, desde el Ministerio de Desarrollo Humano recibimos una cantidad de libros, lo que nos beneficiópara ir proyectando este espacio, que no solo está orientado a la lectura, sino que aquí los chicos también pueden pintar, escuchar cuentos, dibujar y aprender”, detalló.

En ese sentido, explicó que por el momento “estará funcionando todos los martes para que los vecinos lo vayan conociendo, pero según la repercusión que tenga, más adelante iremos planificando más encuentros semanales”.

Seguidamente, la profesional adelantó, que desde la próxima semana se incorporarán nuevas actividades. “Tenemos planificado compartir también un desayuno con quienes asistan e ir trabajando con las madres u otros cuidadores que acompañan”.

“La idea es hablar sobre la crianza respetuosa, a través de preguntas, diálogo y otras dinámicas de intercambio que se irán programando para cada encuentro, de acuerdo con los grupos que asistan cada semana”, expuso.

Entre los temas previstos, mencionó la importancia de construir relaciones de confianza con las infancias y fortalecer la identidad de niñas y niños “mediante entornos seguros y afectivosque les brindan día a día sus criadores”, agregó.

Finalmente, Valconte remarcó la importancia de trabajar de manera conjunta con las infancias, los cuidadores y las familias en general, destacando la buena recepción que tuvo la iniciativa en esta primera jornada.

“Estamos muy contentos con la apertura de este espacio y con poder brindarlo a la comunidad. Y muy agradecidos por el éxito que ya tuvo el primer día, porque los chicos se sumaron rápidamente y participaron con mucho entusiasmo”, concluyó.







