El centro de salud El Pucú conmemoró el Día Mundial de la Donación de Leche Humana

Con charlas informativas dirigidas a la comunidad a fin de seguir concientizando sobre este acto de alto valor que favorece la alimentación de los recién nacidos que se encuentran en condiciones vulnerables de salud.

Este martes 19, el centro de salud El Pucú se sumó a la conmemoración del Día Mundial de la Donación de Leche Humana, iniciativa que surgió en el I Congreso Iberoamericano de Bancos de Leche Humana realizado en Brasil en el 2005 con el objetivo de promover esta práctica altruista, difundir sus beneficios y contribuir a salvar la vida de recién nacidos que, por distintos motivos, no pueden ser alimentados por sus madres.

En ese marco, en horas de la mañana y nuevamente por la tarde, se llevaron a cabo charlas con modalidad de taller organizadas por los servicios de pediatría y obstetricia del efector sanitario a fin de concientizar sobre la importancia vital que tiene la donación de leche humana para los bebés de riesgo, nacidos prematuros o con alguna patología.

La directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebretch comentó que, además, de brindar información y concientizar a la comunidad sobre esta práctica solidaria, la fecha apunta “a fomentar la donación de leche materna en los bancos de leche humana”.

En ese punto, destacó que, en Formosa, el Hospital de la Madre y el Niño cuenta con un banco de leche humana y enfatiza en la promoción de la lactancia materna a través de múltiples acciones, con el propósito de poder ayudar a la recuperación de las niñas y niños recién nacidos, sobre todo a los que se encuentran internados en los servicios de neonatología y pediatría.

Durante el desarrollo de ambas charlas “los profesionales explicaron que la leche materna donada es destinada a la recuperación de los recién nacidos prematuros con muy bajo peso (menos de 1500 gramos) o con menos de 32 semanas de gestación, cuyas madres no pueden amamantarlos o no producen una cantidad de leche suficiente”, señaló la profesional.

Y agregó, que también, se implementa para la alimentar a las niñas y niños que nacen con enfermedades o deficiencias inmunológicas, los que se encuentran en recuperación de cirugías intestinales o por cardiopatías congénitas, y los que nacieron a término, pero con menos de 2500 gramos.

Liebretch, recalcó que, puede ser donante “cualquier madre lactante que cumpla con buen estado de salud general y tenga un excedente de leche después de amamantar a su propio bebé, lo cual se evalúa mediante una minuciosa evaluación nutricional”.

Al respecto, mencionó que en los encuentros de hoy, se difundieron los requisitos que deben cumplir las madres que desean donar “estar amamantando; hacerse previamente los análisis de sangre para descartar la posibilidad de transmitir mediante la leche algunas enfermedades infecciosas como HIV, Hepatitis B y C, Sífilis, Chagas y Toxoplasmosis, entre otras; no consumir alcohol ni drogas; no tomar medicamentos que estén contraindicados durante la lactancia; no haberse realizado tatuajes y piercings; y no haber recibido transfusiones de sangre en los últimos seis meses anteriores a la donación”.

“Quienes quieran ser donante de leche humana, solo deben acercarse al Centro de Lactancia dependiente del Servicio de Nutrición del Hospital Madre y el Niño, donde le van a realizar una entrevista y los estudios correspondientes”, indicó la funcionaria, recalcando que el lugar es atendido por un equipo interdisciplinario “humano, profesional y muy amable” que le explican a las madres como es el proceso de donación y la conservación de la leche hasta el momento que llega al recién nacido que la necesita, precisó al finalizar.















































