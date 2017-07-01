Se programó para el 10 de junio la Primera Feria Ganadera del año en el paraje La Diosa

En esa comunidad rural ubicada en el centro oeste de la provincia de Formosa, a unos 53 kilómetros al noroeste de Las Lomitas, se llevó a cabo una reunión entre autoridades provinciales y los pequeños productores de la Asociación “6 de Enero”, donde quedó definida esa fecha.

En la Asociación “6 de Enero” del paraje La Diosa se llevó a cabo una reunión este lunes 18, donde se abordó la realización de la Primera Feria Ganadera Paippera de este año 2026. De ella, participaron los pequeños productores nucleados en esa organización y el coordinador ejecutivo del Instituto PAIPPA, Rubén Casco, quien confirmó que se fijó para el miércoles 10 de junio la fecha de este importante evento productivo.

En declaraciones que recogió la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR), el funcionario señaló también que dicha asociación ya lleva realizados muchos eventos de este tipo, por lo que en su historial “será el número 12”.

Y resaltó que ese logro es fruto “de un trabajo de muchos años, que es apoyado por el Gobierno de Formosa, que le brindó las instalaciones para que sigan por ese mismo camino de esfuerzo”, reivindicando de esa manera esta labor tan importante que hace la Asociación 6 de Enero.

Por ello, como organismo de un “Gobierno presente” se pretende fortalecer esa labor productiva que llevan adelante, afirmó, al mismo tiempo que sostuvo que la reunión tuvo una “buena participación de los productores”.

“Ellos aguardaban la fecha de la Primera Feria Ganadera de este 2026, que ya se pudo acordar y también con la empresa consignataria para el miércoles 10 de junio”, confirmó Casco.

Valoró que así se siguen fortaleciendo estos eventos en distintos puntos de la provincia de Formosa, por “una decisión política del gobernador Gildo Insfrán”. En ese sentido, repasó que, en los últimos días, se estuvo trabajando en Guadalcazar para lo que será también la Primera Feria Ganadera, lo mismo que en Fortín Soledad, donde se organizará el cuarto remate previsto para fines de julio; y con la Federación de Asociación de Pequeños Productores del Extremo Oeste (FAPEO) en Ingeniero Juárez”.

Continuando con la entrevista, el funcionario indicó que, “a partir de que ya programó la fecha, desde la Asociación comenzarán a contactar con los demás productores de localidades vecinas para participar del evento con su hacienda, que es de muy buena calidad en esta región”.

En tanto que, puso de relieve, que también en estas acciones está colaborando el Ministerio de la Producción y Ambiente, al igual que la Policía de Formosa.

En el caso de la cartera productiva y ambiental, su personal brindó información a los productores sobre el tema de la sanidad de la hacienda, “que es un requisito que se debe tener para ser parte de esta feria paippera”, marcó.

En ese aspecto, Casco destacó que “Formosa tiene muy buena sanidad con vacunación, es decir, cuenta con un estatus sanitario impecable y en ese nivel se pretende seguir estando, por lo que siempre les solicitamos a los productores de que sigan vacunando a su hacienda”.







