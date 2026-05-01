El Castramóvil municipal realizó un nuevo operativo integral en el barrio Parque Urbano

La jornada incluyó castraciones, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria gratuita para animales de compañía.

La Municipalidad de Formosa llevó adelante este jueves un nuevo operativo integral de atención veterinaria en la cancha del barrio Parque Urbano, ubicada en la intersección de Juan Manuel de Rosas y Coronel Bogado, con una importante participación de vecinos que se acercaron con sus animales de compañía.

La actividad fue desarrollada por la Secretaría de Acción Social a través de la Dirección de Zoonosis y Protección Animal, en el marco de las políticas públicas que el municipio sostiene de manera permanente para acercar servicios esenciales a cada sector de la ciudad.

Durante la jornada se realizaron castraciones con turno previo, vacunación antirrábica, desparasitación y atención veterinaria general, acciones fundamentales para la prevención de enfermedades y el fortalecimiento de la salud pública, promoviendo el bienestar humano, animal y ambiental.

Se informó que se realizaron 93 castraciones, 152 vacunación antirrábica; 206 desparasitaciones y 30 atenciones primarias.

Catalina Espinoza, directora del área de zoonosis nos detalló algunos datos sobre el operativo:

"Nos encontramos nuevamente en un operativo sanitario del Castra Móvil y estamos cumpliendo con los turnos que se dieron la semana pasada en el programa “Orientame”, que se hizo acá en la misma cancha, en donde se dieron 100 turnos para el operativo de hoy, para los servicios que brindamos de manera gratuita de castración, vacunación, antirrábica y desparasitación”

Al consultarle sobre el siguiente destino del operativo sanitario nos comentó:

“Estamos evaluando de ir a la zona de barrio San José Obrero. Va a depender del clima, porque también necesitamos que las condiciones climáticas lo permitan, que sea correcta la accesibilidad para el móvil, que el suelo esté seco y demás, pero vamos a estar por esa zona. Y para aquellos vecinos que todavía no saben cómo manejarse, o para sacar un turno, para inscribirse tienen que mandar un mensaje de WhatsApp al número 3 7 0 4 5 60 5703 y ahí nos dicen de qué barrio son y nosotros le damos el turno”.

Asimismo, desde el área recordaron que los servicios de vacunación y desparasitación se brindan por orden de llegada, mientras que las castraciones requieren turno previo debido a la organización sanitaria y quirúrgica necesaria para cada intervención.

También recordaron que, además del servicio itinerante, el municipio cuenta con tres sedes fijas de castración ubicadas en los barrios Nueva Formosa, República Argentina y San Juan Bautista, donde las atenciones se realizan de manera permanente durante toda la semana.

Desde el municipio remarcaron que estas intervenciones, gratuitas y descentralizadas, tienen como objetivo promover la tenencia responsable, evitar la reproducción no planificada y reducir la población de animales en situación de calle, además de garantizar el acceso equitativo a servicios veterinarios en toda la ciudad.



