Formosa participó en la X Edición del Workshop Turístico del Litoral

El evento convocó a actores clave del turismo del Nordeste, con el objetivo de impulsar el intercambio comercial, la capacitación y la articulación entre los distintos sectores que integran la actividad turística.

La provincia de Formosa, a través del Ministerio de Turismo, estuvo presente en uno de los eventos profesionales más relevantes del sector turístico regional que se llevó a cabo en el Hotel Marriott de la ciudad de Corrientes. Se trata de la décima edición del Workshop Turístico del Litoral que se realizó el martes 5 de mayo.

Durante la jornada, Formosa estuvo presente con un stand institucional en el cual se promovió su oferta turística, generando vínculos estratégicos con operadores mayoristas, agencias de viajes, estudiantes y referentes del ámbito público y privado.

La presencia formoseña permitió fortalecer la visibilidad del destino y consolidar su posicionamiento en el mercado regional, reafirmando el compromiso con el desarrollo turístico del Modelo Formoseño, apostando a la integración, la generación de oportunidades y el crecimiento sostenido del sector como motor económico y social.



