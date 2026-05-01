La Municipalidad celebra el Dia Internacional de la Danza en el Club Sol de América este fin de semana

La propuesta se realizará los días 9 y 10 de mayo en el Club Sol de América, con entrada libre y gratuita para toda la comunidad. Participarán 54 academias y más de 2.000 bailarines de toda la ciudad.

La Municipalidad de Formosa, a través de la Subsecretaría de Deporte, Cultura y Turismo, ultima los detalles de una nueva edición del tradicional encuentro por el Día Internacional de la Danza, una propuesta que reunirá a academias, ballets, escuelas, compañías y agrupaciones folclóricas de toda la ciudad en una gran celebración cultural.

La actividad se llevará a cabo los días sábado 9 y domingo 10 de mayo, a partir de las 16 horas, en el Club Sol de América, ubicado en la intersección de Brizuela y Coronel Bogado, en el barrio San Miguel, con entrada libre y gratuita para que vecinos y vecinas puedan disfrutar de dos jornadas llenas de arte, música y expresión.

Desde la Dirección de Cultura municipal informaron que ya se encuentran confirmadas 54 academias de la ciudad de Formosa y más de 2.000 bailarines que participarán de este importante evento, consolidándolo como uno de los encuentros culturales más convocantes del calendario local.

Además, como todos los años, se realizará un homenaje especial a una personalidad destacada de la danza, en reconocimiento a su trayectoria y aporte al desarrollo artístico y cultural de la ciudad.

Desde el área remarcaron que se trata de una propuesta abierta a toda la comunidad, donde la danza será la gran protagonista, ofreciendo un espectáculo pensado para el disfrute de las familias formoseñas y para poner en valor el talento de artistas locales.

Asimismo, destacaron la importancia de sostener estos espacios culturales que se desarrollan cada año, donde las tradiciones, el arte y la identidad local ocupan un lugar central, especialmente en el contexto actual que atraviesa el país.

De esta manera, el municipio continúa fortaleciendo políticas públicas orientadas a promover el acceso a la cultura, acompañar a los artistas locales y preservar las distintas expresiones artísticas que forman parte de la identidad formoseña.

Entre las academias y agrupaciones que participarán se encuentran la Escuela de Danzas “Juan de los Santos Amores”, “Gemiers” Estudio de Danzas, Agrupación Folklórica “Cafrune”, “Ahlam” Arte y Movimiento, “Amkai” Studio, Agrupación Folklórica “Alma Gaucha”, Ballet Folklórico “Munay”, Ballet de Adultos Mayores, “Marisa Beck” Estudio de Danzas, Agrupación Folklórica “Virgen de Caacupé”, “Dansé” Estudio de Danzas, Estudio “Narella”, Academia de Danzas Folklóricas “Almas del Norte”, “Iván Larrosa” Estudio Integral de Danzas, “En Avant” Estudio de Danzas, “Planta Alta” Centro Artístico en Movimiento, entre muchas otras instituciones y espacios artísticos de la ciudad.



