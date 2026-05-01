Celiaquía: Síntomas, diagnóstico y alimentación saludable sin TACC

El 5 de mayo se conmemora el Día Mundial de la Celiaquía, una enfermedad autoinmune, crónica, donde es fundamental seguir una dieta libre de gluten.

Al responder consultas con respecto a la dieta que deben seguir las personas con celiaquía, la licenciada en Nutrición Mariana Dupuy, se refirió a cuáles son los alimentos y productos aptos para el consumo. En ese sentido, este tema se profundizó en un taller de alimentación sin TACC, brindado por el Plan Provincial Alimentario Nutrir.

El mismo fue dictado en el Centro Ocupacional Inclusivo (COI), ubicado en el barrio Emilio Tomás de la ciudad capital, donde se realizó también la entrega del complemento nutricional para personas celíacas, y que continuó en otros puntos durante toda la semana a sus beneficiarios.

En primer lugar, señaló a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que la celiaquía “es una enfermedad autoinmune, crónica”, que, por lo general, los síntomas son digestivos, aquellos más comunes: diarrea, distención abdominal, constipación, o, a veces, pueden ser “atópicas”.

En ese punto, citó el caso de “las reacciones cutáneas”, y en otras situaciones las personas diagnosticadas con esta patología pueden ser “también asintomáticas”, y pueden llegar a presentar “una anemia constante, déficit de calcio o de otros micronutrientes”.

De cualquier forma, enfatizó Dupuy que la detección se realiza “con un análisis de sangre, que si da positivo, se confirma el diagnóstico con una biopsia intestinal”.

Entonces, una vez que se conoce el diagnóstico de celiaquía, se le indicará al paciente “seguir una dieta libre de gluten, esto es, básicamente que no pueden consumir trigo, avena, cebada y centeno”. Es decir que esos cuatro alimentos deberán ser reemplazados, ya que “producen en el cuerpo una reacción que afectan la vellosidad del intestino, dificultando la absorción de los nutrientes”, explicó.

Y enumeró los alimentos aptos: harina de arroz, almidón de mandioca, de legumbres. Y enfatizó que “existe una amplia variedad de harinas” gracias a lo cual “puedan alimentarse de una forma consciente y cuidada”, ya que está también “la cuestión cultural”.

El aspecto social que observó es el hecho de que “existe un consumo muy alto de harinas refinadas”, aunque volvió a señalar que “el celíaco no puede consumir la harina de trigo”, por tanto, utilizando los productos sin TACC, puede prepararse “bizcochuelos, tortas, pepas”, y tantos otros platos dulces y salados.

Por otro lado, valoró la sostenida asistencia que brinda el Gobierno de Formosa a las personas celíacas a través del complemento nutricional que alcanza a alrededor de 800 beneficiarios en la provincia.

Se trata de la entrega bimestral de cajas que contienen más de 20 productos, entre ellos, almidón de maíz y de mandioca, leche, mermeladas, infusiones y distintas legumbres. “Así se refuerza la calidad nutricional de la dieta que llevan estas personas”, acentuó.

Por último, explicó que “la contaminación cruzada es, por ejemplo, cuando al hacer una chipa se mezcla la preparación con productos no aptos, como harina de trigo, y allí ya deja de ser un alimento sin gluten”. Asimismo, aconsejó evitar comprar productos a granel y prestar atención a la identificación del sello sin TACC en los productos.















