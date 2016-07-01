Distintos operativos terminaron con detenciones, secuestro de armas y una motocicleta recuperada

• También se labraron actuaciones por venta ilegal de bebidas alcohólicas

Integrantes de la Policía provincial aprehendieron a dos sujetos, retuvieron a un adolescente, secuestraron armas de fuego y recuperaron de una motocicleta sustraída.

Los operativos se concretaron el fin de semana y estuvieron a cargo del personal del Comando Radioeléctrico Operativo y brigadas investigativas de la Comisaría Ingeniero Juárez, dependiente de la Unidad Regional Seis.

Uno de los procedimientos se registró sobre la Ruta Provincial N° 39, en el sector conocido como “Primer Puente”, donde policías interceptaron a un adolescente de 17 años, que circulaba en una Yamaha Crypton de manera peligrosa.

Durante el control, se constató que la moto no tenía dominio colocado y que el conductor carecía de licencia y documentación, procediéndose al secuestro de la motocicleta y al traslado del adolescente hasta la dependencia policial.

En otro operativo sobre la calle Belgrano, demoraron a dos hombres de 51 y 41 años y secuestraron en poder de ambos un rifle 22 y una escopeta calibre 16, sin la documentación ni autorización legal.

Por otra parte, en controles preventivos en los barrios Villa Hermosa y Virgen del Carmen detectar la venta irregular de bebidas alcohólicas en comercios sin habilitación, procediéndose a su secuestro y el inicio de las actuaciones contravencionales contra los responsables.

Además recuperaron una Zanella de 110 cilindradas que fue sustraída en el barrio Curtiembre, hallada en Pozo Yacaré, tras tareas investigativas y con la colaboración de vecinos y referentes de la comunidad originaria del lugar, en un paraje ubicado a unos 70 kilómetros de Ingeniero Juárez

Todos los secuestros y las personas involucradas quedaron a disposición de la Justicia provincial.























